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Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве
Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве - РИА Новости, 06.09.2021
Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве
Тревожных сообщений от российских граждан в Гвинее, где сообщалось о выстрелах в районе резиденции президента в Конакри, к утру понедельника не поступало,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:18
2021-09-06T11:18
в мире
гвинея
конакри (город)
альфа конде
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тревожных сообщений от российских граждан в Гвинее, где сообщалось о выстрелах в районе резиденции президента в Конакри, к утру понедельника не поступало, посольство находится на связи с соотечественниками, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков."Тревожных сообщений от российских граждан не поступало, с соотечественниками находимся на связи", - сказал представитель дипведомства в понедельник.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.
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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, россия
11:18 06.09.2021
 
Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве

Пресс-атташе посольства в Гвинее Садыков: тревожных сообщений от наших граждан нет

© REUTERS / Saliou SambБронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея
Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Saliou Samb
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тревожных сообщений от российских граждан в Гвинее, где сообщалось о выстрелах в районе резиденции президента в Конакри, к утру понедельника не поступало, посольство находится на связи с соотечественниками, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков.
"Тревожных сообщений от российских граждан не поступало, с соотечественниками находимся на связи", - сказал представитель дипведомства в понедельник.
СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.
Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
5 сентября, 18:03
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
 
В миреГвинеяКонакри (город)Альфа КондеРоссия
 
 
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