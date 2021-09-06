https://ria.ru/20210906/gvineya-1748832098.html

Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве

Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве - РИА Новости, 06.09.2021

Тревожных сообщений от россиян в Гвинее не поступало, сообщают в посольстве

Тревожных сообщений от российских граждан в Гвинее, где сообщалось о выстрелах в районе резиденции президента в Конакри, к утру понедельника не поступало,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:18

2021-09-06T11:18

2021-09-06T11:18

в мире

гвинея

конакри (город)

альфа конде

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тревожных сообщений от российских граждан в Гвинее, где сообщалось о выстрелах в районе резиденции президента в Конакри, к утру понедельника не поступало, посольство находится на связи с соотечественниками, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков."Тревожных сообщений от российских граждан не поступало, с соотечественниками находимся на связи", - сказал представитель дипведомства в понедельник.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, россия