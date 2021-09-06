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В Госдуме подержали намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы
В Госдуме подержали намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы - РИА Новости, 06.09.2021
В Госдуме подержали намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы
Член международного комитета ГД Елена Панина ("Единая Россия") сочла сообщения о намерении наблюдателей от ПАСЕ приехать для оценки выборов в Госдуму РФ... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:52
2021-09-06T19:52
политика
елена панина
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Член международного комитета ГД Елена Панина ("Единая Россия") сочла сообщения о намерении наблюдателей от ПАСЕ приехать для оценки выборов в Госдуму РФ симптомом "оздоровления ситуации", об этом она сообщила РИА Новости.Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России."Подобные вещи - нормальная практика в международных отношениях, и в обычной ситуации это событие носило бы рутинный, технический характер. Однако на фоне того давления, которое Запад пытался оказывать на РФ, в том числе и путем дискредитации наших выборов, решение ПАСЕ является одним из симптомов оздоровления ситуации", - отметила Панина.В целом Панина позитивно оценила решение ПАСЕ."Хочется видеть в этом позитивное начало движения к нормализации на европейском направлении, возвращению к нормальной практике международных отношений", - констатировала депутат.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, елена панина, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
19:52 06.09.2021
 
В Госдуме подержали намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы

Депутат Панина: только поддерживаем намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Член международного комитета ГД Елена Панина ("Единая Россия") сочла сообщения о намерении наблюдателей от ПАСЕ приехать для оценки выборов в Госдуму РФ симптомом "оздоровления ситуации", об этом она сообщила РИА Новости.
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России.
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"Подобные вещи - нормальная практика в международных отношениях, и в обычной ситуации это событие носило бы рутинный, технический характер. Однако на фоне того давления, которое Запад пытался оказывать на РФ, в том числе и путем дискредитации наших выборов, решение ПАСЕ является одним из симптомов оздоровления ситуации", - отметила Панина.
В целом Панина позитивно оценила решение ПАСЕ.
"Хочется видеть в этом позитивное начало движения к нормализации на европейском направлении, возвращению к нормальной практике международных отношений", - констатировала депутат.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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