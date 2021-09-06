https://ria.ru/20210906/genotsid-1748833562.html
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР" - РИА Новости, 06.09.2021
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:27
2021-09-06T11:27
2021-09-06T12:34
общество
ссср
игорь краснов
без срока давности
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов.Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права", уточнил он на международном форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".Кроме того, по словам Краснова, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".В июне организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР геноцидом советского народа.
https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html
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общество, ссср, игорь краснов, без срока давности, россия
11:27 06.09.2021 (обновлено: 12:34 06.09.2021)
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
Генпрокурор Краснов: в России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости.
В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов
.
Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права", уточнил он на международном форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".
Кроме того, по словам Краснова, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.
Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".
В июне организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР геноцидом советского народа.