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В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР" - РИА Новости, 06.09.2021
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:27
2021-09-06T12:34
общество
ссср
игорь краснов
без срока давности
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов.Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права", уточнил он на международном форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".Кроме того, по словам Краснова, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".В июне организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР геноцидом советского народа.
https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html
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общество, ссср, игорь краснов, без срока давности, россия
11:27 06.09.2021 (обновлено: 12:34 06.09.2021)
 
В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"

Генпрокурор Краснов: в России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. В России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", рассказал генпрокурор Игорь Краснов.
Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права", уточнил он на международном форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".
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Кроме того, по словам Краснова, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.
Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".
В июне организаторы проекта "Без срока давности" создали петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР геноцидом советского народа.
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ОбществоСССРИгорь КрасновБез срока давностиРоссия
 
 
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