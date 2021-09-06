https://ria.ru/20210906/genotsid-1748805836.html

Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде

Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде - РИА Новости, 06.09.2021

Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде

Систематизация данных о погибших среди мирного населения от действий японских милитаристов позволит сформировать судебные акты о геноциде, заявил журналистам на РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:25

2021-09-06T05:25

2021-09-06T05:25

общество

япония

сергей новиков

вторая мировая война (1939-1945)

дальний восток

фонд президентских грантов

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Систематизация данных о погибших среди мирного населения от действий японских милитаристов позволит сформировать судебные акты о геноциде, заявил журналистам на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.Форум посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов."Почему сейчас – мы пришли к тому, осознали необходимость фиксации жертв среди мирного населения. Раньше было не принято говорить о том, что нацисты и военнослужащие милитаристской Японии убивали мирное население без военной необходимости. Не берусь сказать, почему, было не принято. Оцифровывались именно потери военные. И то это делалось с трудом, после 1945 года Сталин даже эти данные прикрывал", - сказал Новиков журналистам.По его словам, сейчас Россия сталкивается с другой интерпретацией и призывами забыть о жертвах среди мирного населения, перевернуть эту страницу истории. Также, по словам Новикова, важно, чтобы о Хабаровском процессе знали не только школьники."Самое главное - чтобы знали студенты юридических факультетов вузов и отдельно это изучали", - отметил Новиков.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.В рамках форума открылась выставка архивных документов "Хабаровский процесс в зеркале исторической памяти". Большинство из этих материалов рассекречены для форума.Обсуждение важности сохранения исторической памяти в условиях современных информационных и политических вызовов, а также практическое использование документального наследия Хабаровского процесса стали темами пленарных заседаний форума. Завершит первый день форума премьера документального фильма "Хабаровский процесс: современное осмысление".Во вторник форум продолжит работу в формате панельных дискуссий и сессий. Среди тем, которые предстоит обсудить ученым, - события завершающего этапа Второй мировой войны на Дальнем Востоке, роль и значение Хабаровского процесса для осуждения военных преступников, оценка новых рассекреченных архивных документов о действиях японских милитаристов, а также важность сохранения исторической правды о завершающем этапе Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html

https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

https://ria.ru/20210906/zverstva-1748804793.html

https://ria.ru/20210906/materialy-1748804963.html

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общество, япония, сергей новиков, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, россия