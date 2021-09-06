Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
Новиков: данные о действиях японских милитаристов позволят говорить в суде о геноциде
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Систематизация данных о погибших среди мирного населения от действий японских милитаристов позволит сформировать судебные акты о геноциде, заявил журналистам на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Форум посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
"Почему сейчас – мы пришли к тому, осознали необходимость фиксации жертв среди мирного населения. Раньше было не принято говорить о том, что нацисты и военнослужащие милитаристской Японии убивали мирное население без военной необходимости. Не берусь сказать, почему, было не принято. Оцифровывались именно потери военные. И то это делалось с трудом, после 1945 года Сталин даже эти данные прикрывал", - сказал Новиков журналистам.
"Сейчас мы видим, что это очень важная фактура, данные, которые нужно систематизировать. Почему сейчас поисковики занимаются эксгумацией останков мирных людей, которых сжигали целыми селами, уничтожали самыми зверскими способами, в том числе детей? Эта доказательная база позволяет сформировать потом судебные акты о геноциде мирного населения и ввести само понятие на международный уровень", - отметил он.
По его словам, сейчас Россия сталкивается с другой интерпретацией и призывами забыть о жертвах среди мирного населения, перевернуть эту страницу истории. Также, по словам Новикова, важно, чтобы о Хабаровском процессе знали не только школьники.
"Самое главное - чтобы знали студенты юридических факультетов вузов и отдельно это изучали", - отметил Новиков.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
В рамках форума открылась выставка архивных документов "Хабаровский процесс в зеркале исторической памяти". Большинство из этих материалов рассекречены для форума.
Обсуждение важности сохранения исторической памяти в условиях современных информационных и политических вызовов, а также практическое использование документального наследия Хабаровского процесса стали темами пленарных заседаний форума. Завершит первый день форума премьера документального фильма "Хабаровский процесс: современное осмысление".
Во вторник форум продолжит работу в формате панельных дискуссий и сессий. Среди тем, которые предстоит обсудить ученым, - события завершающего этапа Второй мировой войны на Дальнем Востоке, роль и значение Хабаровского процесса для осуждения военных преступников, оценка новых рассекреченных архивных документов о действиях японских милитаристов, а также важность сохранения исторической правды о завершающем этапе Второй мировой войны.