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https://ria.ru/20210906/gazoprovod-1748884702.html
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:36
2021-09-06T16:12
экономика
северный поток — 2
nord stream 2 ag
дания
германия
газпром
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, сообщила компания. "Газпром", в свою очередь, проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2"."Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", - говорится в сообщении компании."Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях."Трубоукладочные работы по газопроводу "Северный поток – 2" завершены", - сообщил затем "Газпром" в своем Telegram-канале, разместив ссылку на сообщение компании-оператора."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, северный поток — 2, nord stream 2 ag, дания, германия, газпром
15:36 06.09.2021 (обновлено: 16:12 06.09.2021)
 
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG: закончена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, сообщила компания. "Газпром", в свою очередь, проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2".
"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", - говорится в сообщении компании.
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"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.
Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
"Трубоукладочные работы по газопроводу "Северный поток – 2" завершены", - сообщил затем "Газпром" в своем Telegram-канале, разместив ссылку на сообщение компании-оператора.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
 
ЭкономикаСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGДанияГерманияГазпром
 
 
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