15:36 06.09.2021 (обновлено: 16:12 06.09.2021)
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG: закончена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, сообщила компания. "Газпром", в свою очередь, проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2".
"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", - говорится в сообщении компании.
"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.
Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
"Трубоукладочные работы по газопроводу "Северный поток – 2" завершены", - сообщил затем "Газпром" в своем Telegram-канале, разместив ссылку на сообщение компании-оператора.
3 сентября, 05:10Немцев возмутили заявления США и Украины о "Северном потоке — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.