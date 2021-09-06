https://ria.ru/20210906/gaz-1748896742.html

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 06.09.2021

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь достигла исторического максимума, превысила 650 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь достигла исторического максимума, превысила 650 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале дня составляла 634,4 доллара за тысячу кубометров, в 9.57 мск достигла 658,7 доллара, а затем снизилась. На 15.20 мск цена скорректировалась до 646,7 доллара. Последний раз цена газа достигла исторического максимума в среду, 1 сентября. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 645 долларов за тысячу кубометров.Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегический разработок (ЦСР) Сергей Колобанов пояснил РИА Новости, что высокие цены на газ связаны с низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Европе, ростом спроса на азиатских рынках летом, а также заявлениями ряда СМИ и аналитиков, прежде всего, западных, об искусственном ограничении предложения со стороны "Газпрома" с целью создать давление на противников запуска газопровода "Северный поток — 2"."Сейчас в Европе активно продолжается процесс накопления газа в подземных хранилищах. С учетом одновременно сложившихся нескольких факторов, стимулирующих повышенный спрос на газ в Европе в текущем году (холодная зима и жаркое лето, восстановление экономической активности после локдаунов), создание зимнего запаса "голубого топлива" идет с определенным отставанием", - отметил он."Высокие цены на газ в Европе поддерживаются не только повышенным спросом, но и сниженным предложением: так, значительный объем СПГ в 2021 году был перенаправлен на более премиальные рынки Азии, пик спроса на которых традиционно приходится на летние месяцы. Кроме того, в 2021 году было отмечено дополнительное снижение предложения из-за проведения отложенных с "пандемийного" 2020 года масштабных ремонтных работ на инфраструктурных объектах у ряда поставщиков газа (например, в Норвегии, Нигерии, Тринидад и Тобаго)", - добавил Колобанов.Также эксперт предположил, что может снизить цены на газ в Европе. "В отношении октябрьских поставок ценовой арбитраж между Европой и Азией почти прекратился и вскоре больше грузовых партий СПГ может быть направлено в европейские порты, что окажет определенное понижательное давление на цены", - заключил он.

https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html

https://ria.ru/20210906/potok-1748802201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, газпром, северный поток — 2, цены на нефть