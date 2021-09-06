https://ria.ru/20210906/fidzhi-1748901958.html

Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось

Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось - РИА Новости, 06.09.2021

Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось

Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:05

2021-09-06T19:05

2021-09-06T19:05

туризм

фиджи

австралия

новости - туризм

туристы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4d0543b1237ceae87b72bf9841af6970.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама.Планировалось, что архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, начнет принимать отдыхающих на месяц позже — с первого декабря. Однако власти пересмотрели решение.Ранее крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas объявила о включении Фиджи в свой международный план. Так как туристы с этого материка — одни из основных посетителей архипелага, представители местных властей надеются открыть границы к первому ноября, заявил премьер-министр.Фиджи, 40 процентов дохода которого составляет туризм, полностью закрылся в марте 2020 года из-за пандемии. По подсчетам властей, с тех пор страна потеряла около 1,3 миллиона долларов и более ста тысяч рабочих мест, связанных с индустрией гостеприимства.

https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html

фиджи

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фиджи, австралия, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19