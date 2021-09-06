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Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось
Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось - РИА Новости, 06.09.2021
Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось
Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:05
2021-09-06T19:05
2021-09-06T19:05
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама.Планировалось, что архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, начнет принимать отдыхающих на месяц позже — с первого декабря. Однако власти пересмотрели решение.Ранее крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas объявила о включении Фиджи в свой международный план. Так как туристы с этого материка — одни из основных посетителей архипелага, представители местных властей надеются открыть границы к первому ноября, заявил премьер-министр.Фиджи, 40 процентов дохода которого составляет туризм, полностью закрылся в марте 2020 года из-за пандемии. По подсчетам властей, с тех пор страна потеряла около 1,3 миллиона долларов и более ста тысяч рабочих мест, связанных с индустрией гостеприимства.
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фиджи, австралия, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет
"Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама.
Планировалось, что архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, начнет принимать отдыхающих на месяц позже — с первого декабря. Однако власти пересмотрели решение.
Ранее крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas объявила о включении Фиджи в свой международный план. Так как туристы с этого материка — одни из основных посетителей архипелага, представители местных властей надеются открыть границы к первому ноября, заявил премьер-министр.
Фиджи, 40 процентов дохода которого составляет туризм, полностью закрылся в марте 2020 года из-за пандемии. По подсчетам властей, с тех пор страна потеряла около 1,3 миллиона долларов и более ста тысяч рабочих мест, связанных с индустрией гостеприимства.