Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210906/fidzhi-1748901958.html
Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось
Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось - РИА Новости, 06.09.2021
Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось
Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:05
2021-09-06T19:05
туризм
фиджи
австралия
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4d0543b1237ceae87b72bf9841af6970.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама.Планировалось, что архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, начнет принимать отдыхающих на месяц позже — с первого декабря. Однако власти пересмотрели решение.Ранее крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas объявила о включении Фиджи в свой международный план. Так как туристы с этого материка — одни из основных посетителей архипелага, представители местных властей надеются открыть границы к первому ноября, заявил премьер-министр.Фиджи, 40 процентов дохода которого составляет туризм, полностью закрылся в марте 2020 года из-за пандемии. По подсчетам властей, с тех пор страна потеряла около 1,3 миллиона долларов и более ста тысяч рабочих мест, связанных с индустрией гостеприимства.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html
фиджи
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9df1a284cd8e8195c5c975d69f15aa68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фиджи, австралия, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
19:05 06.09.2021
 

Фиджи откроет границы раньше, чем планировалось

CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko / Население Сувы, Фиджи
Население Сувы, Фиджи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фиджи откроется для иностранных туристов с первого ноября, пишет "Турпром" со ссылкой на заявление премьер-министра Вореке Байнимарама.
Планировалось, что архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, начнет принимать отдыхающих на месяц позже — с первого декабря. Однако власти пересмотрели решение.
Ранее крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas объявила о включении Фиджи в свой международный план. Так как туристы с этого материка — одни из основных посетителей архипелага, представители местных властей надеются открыть границы к первому ноября, заявил премьер-министр.
Фиджи, 40 процентов дохода которого составляет туризм, полностью закрылся в марте 2020 года из-за пандемии. По подсчетам властей, с тех пор страна потеряла около 1,3 миллиона долларов и более ста тысяч рабочих мест, связанных с индустрией гостеприимства.
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:22Туризм
Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов
 
ТуризмФиджиАвстралияНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния