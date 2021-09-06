Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
"Ключевое значение для решения задач демографического развития играет модернизация системы здравоохранения. С текущего года началась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 5 лет", - сказал глава региона.
"Будет построена детская областная клиническая больница из 17 отделений и стационара на 420 коек. Кроме того, запланирована установка 15 модульных врачебных амбулаторий, а также приобретение медицинского оборудования и 93 единиц специализированного автотранспорта", - сказал Руденя.
Он отметил, что в 2022 году будет сформирована единая, централизованная система скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.
"На базе Ржевской центральной районной больницы будет открыт второй региональный сосудистый центр. На 2021-2024 годы запланировано открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах", - сказал губернатор.
Он отметил, что для решения кадрового вопроса принято решение с 2022 года предоставлять гранты по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам, при условии работы не менее 5 лет в Тверском регионе.