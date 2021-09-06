Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210906/fapy-1748913313.html
Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов
Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов - РИА Новости, 06.09.2021
Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов
В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:51
2021-09-06T17:51
тверская область
вышний волочек
кимры
осташков
здоровье - общество
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748912582_0:39:1800:1052_1920x0_80_0_0_1ea3e6e369eb8aeb1074437cb1bae712.jpg
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".По его словам, запланировано строительство Бежецкой ЦРБ, травматологического центра в городе Твери, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери, комплексный капитальный ремонт поликлиник в том числе Конаково, Осташкове, Бологое и Ржеве.Он отметил, что в 2022 году будет сформирована единая, централизованная система скорой и неотложной медицинской помощи в регионе."На базе Ржевской центральной районной больницы будет открыт второй региональный сосудистый центр. На 2021-2024 годы запланировано открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах", - сказал губернатор.Он отметил, что для решения кадрового вопроса принято решение с 2022 года предоставлять гранты по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам, при условии работы не менее 5 лет в Тверском регионе.
https://ria.ru/20210826/verkhnevolzhe-1747290767.html
вышний волочек
кимры
осташков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748912582_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_8602c44a935a965cb1d0ae026ccd9baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вышний волочек, кимры, осташков, здоровье - общество, игорь руденя
17:51 06.09.2021
 

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов

© Фото : Правительство Тверской областиФАП в Тверской области
ФАП в Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
"Ключевое значение для решения задач демографического развития играет модернизация системы здравоохранения. С текущего года началась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 5 лет", - сказал глава региона.
По его словам, запланировано строительство Бежецкой ЦРБ, травматологического центра в городе Твери, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери, комплексный капитальный ремонт поликлиник в том числе Конаково, Осташкове, Бологое и Ржеве.
"Будет построена детская областная клиническая больница из 17 отделений и стационара на 420 коек. Кроме того, запланирована установка 15 модульных врачебных амбулаторий, а также приобретение медицинского оборудования и 93 единиц специализированного автотранспорта", - сказал Руденя.
Он отметил, что в 2022 году будет сформирована единая, централизованная система скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.
"На базе Ржевской центральной районной больницы будет открыт второй региональный сосудистый центр. На 2021-2024 годы запланировано открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах", - сказал губернатор.
Он отметил, что для решения кадрового вопроса принято решение с 2022 года предоставлять гранты по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам, при условии работы не менее 5 лет в Тверском регионе.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 09:21Тверская область
Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье
 
Тверская областьВышний ВолочекКимрыОсташковЗдоровье - ОбществоИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния