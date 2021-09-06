https://ria.ru/20210906/fapy-1748913313.html

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет установят 100 модульных ФАПов

В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:51

2021-09-06T17:51

2021-09-06T17:51

тверская область

вышний волочек

кимры

осташков

здоровье - общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В Тверской области до 2026 года установят сто модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".По его словам, запланировано строительство Бежецкой ЦРБ, травматологического центра в городе Твери, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери, комплексный капитальный ремонт поликлиник в том числе Конаково, Осташкове, Бологое и Ржеве.Он отметил, что в 2022 году будет сформирована единая, централизованная система скорой и неотложной медицинской помощи в регионе."На базе Ржевской центральной районной больницы будет открыт второй региональный сосудистый центр. На 2021-2024 годы запланировано открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах", - сказал губернатор.Он отметил, что для решения кадрового вопроса принято решение с 2022 года предоставлять гранты по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам, при условии работы не менее 5 лет в Тверском регионе.

https://ria.ru/20210826/verkhnevolzhe-1747290767.html

вышний волочек

кимры

осташков

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вышний волочек, кимры, осташков, здоровье - общество, игорь руденя