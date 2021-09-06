https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html
Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали
Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали - РИА Новости, 06.09.2021
Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали
В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:00
2021-09-06T08:00
2021-09-06T12:53
киев
ангела меркель
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. ЕС надеется, что это поменяет расклад на международной арене. Реально ли за четверть века отказаться от привычных ресурсов и как это отразится на России, выясняло РИА Новости.Денег на ветер и солнце"Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — предупредила Ангела Меркель во время визита в Киев.Она призвала развивать альтернативную энергетику. Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. По замыслу Брюсселя, Киев может стать одним из основных партнеров.Поначалу все это казалось лишь дорогостоящей затеей экологов. Но постепенно ВИЭ заняли заметное место в европейской энергетике. Это подпитывает амбиции Евросоюза: достаточно устойчивая экономика, наработанный опыт, а главное — отсутствие собственных углеводородов толкают к "зеленой революции".Французы, немцы, австрийцы борются за звание ведущей водородной державы. В Германии уже ходят поезда на этом экологичном топливе, частично его используют для отопления вместо природного газа. Сейчас в стране сооружают крупнейшую установку по производству водорода методом электролиза.В Бельгии и Нидерландах хотят протестировать речное судно на зеленом горючем. В Австрии три крупнейших концерна запустили несколько совместных проектов по применению водорода в сталелитейной отрасли.В мире возобновляемой энергетики, каким его рисуют себе европейцы, вместо трубопроводов — линии электропередачи, вместо буровых установок — территории с высокой инсоляцией и продуваемостью. Ценятся редкоземельные металлы, литий, кобальт. Поэтому Брюссель налаживает активные связи с африканскими странами, где добывают эти полезные ископаемые.Среди потенциальных поставщиков — Украина. Месторождения разрабатывают там еще с советских времен. Переговоры идут с прошлой осени, в феврале ЕС решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Киеву.Главный аргумент для Запада — борьба с глобальным потеплением. Но экономические потери могут заглушить риторику экологов и политиков. Первопроходцы, отказавшиеся от углеводородов в пользу ВИЭ, окажутся в очень невыгодном положении: ведь придется больше платить. И несомненно, бедные государства предпочтут сэкономить.В связи с этим ЕС не ограничивается уговорами и дипломатией. Рынок там попросту закроют для недостаточно зеленых товаров. С 2030-го Брюссель собирается ввести налог за углеродный след — им обложат всю продукцию, производство и доставка которой связаны с выбросами углекислого газа. Это, как утверждают в ЕС, защитит местных производителей в переходный период и вынудит зарубежные компании перейти на ВИЭ.Еще одна революция в РоссииВ России понимают риски и уже начали обсуждать с ЕС зеленый курс. Но переговоры непростые, слишком много аспектов надо учесть: последствия для взаимной торговли, соответствие этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату. Один из главных вопросов: почему налог на углеродный след планируется оставлять в кармане Евросоюза, вместо того чтобы отправлять эти средства на "озеленение" производства самих загрязнителей. Еще в 2020-м году Владимир Путин отмечал, что планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержат в себе элементы недобросовестной конкуренции. При этом баланс российской энергетики уже сейчас один из самых зеленых в мире: страна использует как гидро- и атомную энергетику, так и газовую генерацию. И заинтересована в привлечении инвестиций в развитие водородной энергетики.В то же время, по планам правительства, за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Министерство экономического развития объявило о новом проекте низкоуглеродной стратегии, предполагающем сократить выбросы парниковых газов на 25 процентов к 2050-му. А в Европе все активнее ставят солнечные панели и ветряки. "Вначале такой вид генерации электроэнергии не мог конкурировать со сжиганием газа и угля. Но появлялись новые технологии. За пятьдесят лет электричество из солнечной панели подешевело в несколько сотен раз и сравнялось с традиционными энергоносителями", — напоминает директор программы "Экономика энергетики" Российской экономической школы Виталий Казаков. Однако, по его мнению, для европейцев главное — экономика и только потом экология.Программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов поясняет: "В мире завершается третья промышленная революция и начинается четвертая. Один из основных признаков индустриальной экономики — сжигание ископаемого топлива, постиндустриальной — использование возобновляемых источников энергии. Хотя газовая генерация выгоднее по цене, чем угольная, атомная и возобновляемая".Однако переход к ВИЭ, по оценкам экспертов, займет как минимум тридцать лет. Все это время Евросоюзу будет нужен российский газ.
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киев, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, россия
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. ЕС надеется, что это поменяет расклад на международной арене. Реально ли за четверть века отказаться от привычных ресурсов и как это отразится на России, выясняло РИА Новости.
Денег на ветер и солнце
"Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — предупредила Ангела Меркель во время визита в Киев.
Она призвала развивать альтернативную энергетику. Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. По замыслу Брюсселя, Киев может стать одним из основных партнеров.
Поначалу все это казалось лишь дорогостоящей затеей экологов. Но постепенно ВИЭ заняли заметное место в европейской энергетике. Это подпитывает амбиции Евросоюза: достаточно устойчивая экономика, наработанный опыт, а главное — отсутствие собственных углеводородов толкают к "зеленой революции".
Французы, немцы, австрийцы борются за звание ведущей водородной державы. В Германии уже ходят поезда на этом экологичном топливе, частично его используют для отопления вместо природного газа. Сейчас в стране сооружают крупнейшую установку по производству водорода методом электролиза.
В Бельгии и Нидерландах хотят протестировать речное судно на зеленом горючем. В Австрии три крупнейших концерна запустили несколько совместных проектов по применению водорода в сталелитейной отрасли.
В мире возобновляемой энергетики, каким его рисуют себе европейцы, вместо трубопроводов — линии электропередачи, вместо буровых установок — территории с высокой инсоляцией и продуваемостью. Ценятся редкоземельные металлы, литий, кобальт. Поэтому Брюссель налаживает активные связи с африканскими странами, где добывают эти полезные ископаемые.
Среди потенциальных поставщиков — Украина. Месторождения разрабатывают там еще с советских времен. Переговоры идут с прошлой осени, в феврале ЕС решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Киеву.
Главный аргумент для Запада — борьба с глобальным потеплением. Но экономические потери могут заглушить риторику экологов и политиков. Первопроходцы, отказавшиеся от углеводородов в пользу ВИЭ, окажутся в очень невыгодном положении: ведь придется больше платить. И несомненно, бедные государства предпочтут сэкономить.
В связи с этим ЕС не ограничивается уговорами и дипломатией. Рынок там попросту закроют для недостаточно зеленых товаров. С 2030-го Брюссель собирается ввести налог за углеродный след — им обложат всю продукцию, производство и доставка которой связаны с выбросами углекислого газа. Это, как утверждают в ЕС, защитит местных производителей в переходный период и вынудит зарубежные компании перейти на ВИЭ.
Еще одна революция в России
В России понимают риски и уже начали обсуждать с ЕС зеленый курс. Но переговоры непростые, слишком много аспектов надо учесть: последствия для взаимной торговли, соответствие этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату. Один из главных вопросов: почему налог на углеродный след планируется оставлять в кармане Евросоюза, вместо того чтобы отправлять эти средства на "озеленение" производства самих загрязнителей.
Еще в 2020-м году Владимир Путин отмечал, что планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержат в себе элементы недобросовестной конкуренции. При этом баланс российской энергетики уже сейчас один из самых зеленых в мире: страна использует как гидро- и атомную энергетику, так и газовую генерацию. И заинтересована в привлечении инвестиций в развитие водородной энергетики.
В то же время, по планам правительства, за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Министерство экономического развития объявило о новом проекте низкоуглеродной стратегии, предполагающем сократить выбросы парниковых газов на 25 процентов к 2050-му.
А в Европе все активнее ставят солнечные панели и ветряки. "Вначале такой вид генерации электроэнергии не мог конкурировать со сжиганием газа и угля. Но появлялись новые технологии. За пятьдесят лет электричество из солнечной панели подешевело в несколько сотен раз и сравнялось с традиционными энергоносителями", — напоминает директор программы "Экономика энергетики" Российской экономической школы Виталий Казаков. Однако, по его мнению, для европейцев главное — экономика и только потом экология.
Программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов поясняет: "В мире завершается третья промышленная революция и начинается четвертая. Один из основных признаков индустриальной экономики — сжигание ископаемого топлива, постиндустриальной — использование возобновляемых источников энергии. Хотя газовая генерация выгоднее по цене, чем угольная, атомная и возобновляемая".
Однако переход к ВИЭ, по оценкам экспертов, займет как минимум тридцать лет. Все это время Евросоюзу будет нужен российский газ.