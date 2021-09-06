https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html

Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали

Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали - РИА Новости, 06.09.2021

Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали

В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:00

2021-09-06T08:00

2021-09-06T12:53

киев

ангела меркель

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. ЕС надеется, что это поменяет расклад на международной арене. Реально ли за четверть века отказаться от привычных ресурсов и как это отразится на России, выясняло РИА Новости.Денег на ветер и солнце"Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — предупредила Ангела Меркель во время визита в Киев.Она призвала развивать альтернативную энергетику. Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. По замыслу Брюсселя, Киев может стать одним из основных партнеров.Поначалу все это казалось лишь дорогостоящей затеей экологов. Но постепенно ВИЭ заняли заметное место в европейской энергетике. Это подпитывает амбиции Евросоюза: достаточно устойчивая экономика, наработанный опыт, а главное — отсутствие собственных углеводородов толкают к "зеленой революции".Французы, немцы, австрийцы борются за звание ведущей водородной державы. В Германии уже ходят поезда на этом экологичном топливе, частично его используют для отопления вместо природного газа. Сейчас в стране сооружают крупнейшую установку по производству водорода методом электролиза.В Бельгии и Нидерландах хотят протестировать речное судно на зеленом горючем. В Австрии три крупнейших концерна запустили несколько совместных проектов по применению водорода в сталелитейной отрасли.В мире возобновляемой энергетики, каким его рисуют себе европейцы, вместо трубопроводов — линии электропередачи, вместо буровых установок — территории с высокой инсоляцией и продуваемостью. Ценятся редкоземельные металлы, литий, кобальт. Поэтому Брюссель налаживает активные связи с африканскими странами, где добывают эти полезные ископаемые.Среди потенциальных поставщиков — Украина. Месторождения разрабатывают там еще с советских времен. Переговоры идут с прошлой осени, в феврале ЕС решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Киеву.Главный аргумент для Запада — борьба с глобальным потеплением. Но экономические потери могут заглушить риторику экологов и политиков. Первопроходцы, отказавшиеся от углеводородов в пользу ВИЭ, окажутся в очень невыгодном положении: ведь придется больше платить. И несомненно, бедные государства предпочтут сэкономить.В связи с этим ЕС не ограничивается уговорами и дипломатией. Рынок там попросту закроют для недостаточно зеленых товаров. С 2030-го Брюссель собирается ввести налог за углеродный след — им обложат всю продукцию, производство и доставка которой связаны с выбросами углекислого газа. Это, как утверждают в ЕС, защитит местных производителей в переходный период и вынудит зарубежные компании перейти на ВИЭ.Еще одна революция в РоссииВ России понимают риски и уже начали обсуждать с ЕС зеленый курс. Но переговоры непростые, слишком много аспектов надо учесть: последствия для взаимной торговли, соответствие этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату. Один из главных вопросов: почему налог на углеродный след планируется оставлять в кармане Евросоюза, вместо того чтобы отправлять эти средства на "озеленение" производства самих загрязнителей. Еще в 2020-м году Владимир Путин отмечал, что планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержат в себе элементы недобросовестной конкуренции. При этом баланс российской энергетики уже сейчас один из самых зеленых в мире: страна использует как гидро- и атомную энергетику, так и газовую генерацию. И заинтересована в привлечении инвестиций в развитие водородной энергетики.В то же время, по планам правительства, за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Министерство экономического развития объявило о новом проекте низкоуглеродной стратегии, предполагающем сократить выбросы парниковых газов на 25 процентов к 2050-му. А в Европе все активнее ставят солнечные панели и ветряки. "Вначале такой вид генерации электроэнергии не мог конкурировать со сжиганием газа и угля. Но появлялись новые технологии. За пятьдесят лет электричество из солнечной панели подешевело в несколько сотен раз и сравнялось с традиционными энергоносителями", — напоминает директор программы "Экономика энергетики" Российской экономической школы Виталий Казаков. Однако, по его мнению, для европейцев главное — экономика и только потом экология.Программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов поясняет: "В мире завершается третья промышленная революция и начинается четвертая. Один из основных признаков индустриальной экономики — сжигание ископаемого топлива, постиндустриальной — использование возобновляемых источников энергии. Хотя газовая генерация выгоднее по цене, чем угольная, атомная и возобновляемая".Однако переход к ВИЭ, по оценкам экспертов, займет как минимум тридцать лет. Все это время Евросоюзу будет нужен российский газ.

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, россия