08:40 06.09.2021 (обновлено: 11:21 06.09.2021)
Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму
Генпрокурор Краснов: считаю необходимым включение пропаганды нацизма в понятие экстремизма
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма. Об этом он заявил на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который открылся 6 сентября.
Краснов отметил, что это расширит возможности противодействия таким явлениям.
По его словам, также нужно продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.
"Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий", — пояснил генпрокурор.
Краснов отметил, что такие меры помогут устранить пробелы в правовом регулировании и будут иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
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