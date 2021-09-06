https://ria.ru/20210906/ekstremizm-1748812063.html

Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму

Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму - РИА Новости, 06.09.2021

Генпрокурор предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма. Об этом он заявил на РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:40

2021-09-06T08:40

2021-09-06T11:21

безопасность

япония

дальний восток

игорь краснов

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма. Об этом он заявил на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который открылся 6 сентября.Краснов отметил, что это расширит возможности противодействия таким явлениям.По его словам, также нужно продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.Краснов отметил, что такие меры помогут устранить пробелы в правовом регулировании и будут иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления против человечества. И только Хабаровский процесс 25-30 декабря 1949-го поставил точку в этом вопросе, признав виновными разработчиков бактериологического оружия.

https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html

https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html

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россия

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безопасность, япония, дальний восток, игорь краснов, россия