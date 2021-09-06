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Туризм
https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748517594.html
В России будут активно развивать промышленный туризм
В России будут активно развивать промышленный туризм - РИА Новости, 06.09.2021
В России будут активно развивать промышленный туризм
Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:38
2021-09-06T10:38
туризм
челябинская область
владивосток
красноярский край
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма, сообщается на сайте ведомства."Документ подписан 3 сентября 2021 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.Задача сотрудничества — формирование единой экосреды, удобной для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Гостей ждет продуманная и безопасная экскурсия, образовательный опыт, погружение в особенности бережливого производства. Кроме того, знакомство с технологиями позволит рассказать о рабочем процессе, механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков."Первым шагом совместной работы станет создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии", — говорится в сообщении.Отмечается, что Россия обладает высоким потенциалом в области такого туризма: в стране почти 18 тысяч уникальных предприятий, производств и заводов. Сейчас принимают экскурсии не более четырех процентов из них. Пилотными регионами для запуска проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.
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челябинская область
владивосток
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челябинская область, владивосток, красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, туризм, зарина догузова
10:38 06.09.2021
 
В России будут активно развивать промышленный туризм

"Росатом" и Ростуризм договорились развивать промышленный туризм

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкЦех сборки на предприятии "ОДК-Пермские моторы"
Цех сборки на предприятии ОДК-Пермские моторы - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма, сообщается на сайте ведомства.
"Документ подписан 3 сентября 2021 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.
Задача сотрудничества — формирование единой экосреды, удобной для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Гостей ждет продуманная и безопасная экскурсия, образовательный опыт, погружение в особенности бережливого производства. Кроме того, знакомство с технологиями позволит рассказать о рабочем процессе, механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков.
"Первым шагом совместной работы станет создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия обладает высоким потенциалом в области такого туризма: в стране почти 18 тысяч уникальных предприятий, производств и заводов. Сейчас принимают экскурсии не более четырех процентов из них.
Пилотными регионами для запуска проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.
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ТуризмЧелябинская областьВладивостокКрасноярский крайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетНовости - ТуризмТуризмЗарина Догузова
 
 
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