https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748517594.html

В России будут активно развивать промышленный туризм

В России будут активно развивать промышленный туризм - РИА Новости, 06.09.2021

В России будут активно развивать промышленный туризм

Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:38

2021-09-06T10:38

2021-09-06T10:38

туризм

челябинская область

владивосток

красноярский край

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма, сообщается на сайте ведомства."Документ подписан 3 сентября 2021 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.Задача сотрудничества — формирование единой экосреды, удобной для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Гостей ждет продуманная и безопасная экскурсия, образовательный опыт, погружение в особенности бережливого производства. Кроме того, знакомство с технологиями позволит рассказать о рабочем процессе, механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков."Первым шагом совместной работы станет создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии", — говорится в сообщении.Отмечается, что Россия обладает высоким потенциалом в области такого туризма: в стране почти 18 тысяч уникальных предприятий, производств и заводов. Сейчас принимают экскурсии не более четырех процентов из них. Пилотными регионами для запуска проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

челябинская область

владивосток

красноярский край

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челябинская область, владивосток, красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, туризм, зарина догузова