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Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке
Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке - РИА Новости, 06.09.2021
Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке
Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:56
2021-09-06T17:14
происшествия
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин.Юрист рассказал, что его подзащитный в августе намучился с аллергией, поэтому ему даже не хватало сил "подняться на второй этаж", но местная медчасть обеспечивает его всеми необходимыми лекарствами.По словам адвоката, сейчас Ефремов готовится к заседанию кассационного суда.Артист пообещал всем помогать, как только освободится и вновь начнет зарабатывать, заключил юрист.В июне прошлого года актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам в колонии общего режима в Белгородской области, затем срок сократили до семи с половиной лет. В июне этого года защита артиста подала кассационную жалобу.
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происшествия, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
15:56 06.09.2021 (обновлено: 17:14 06.09.2021)
 
Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке

Адвокат Хархорин: актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в белгородской колонии

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин.
Юрист рассказал, что его подзащитный в августе намучился с аллергией, поэтому ему даже не хватало сил "подняться на второй этаж", но местная медчасть обеспечивает его всеми необходимыми лекарствами.
По словам адвоката, сейчас Ефремов готовится к заседанию кассационного суда.

"Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом: все-таки решается его судьба", — поделился Хархорин.

Артист пообещал всем помогать, как только освободится и вновь начнет зарабатывать, заключил юрист.
В июне прошлого года актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам в колонии общего режима в Белгородской области, затем срок сократили до семи с половиной лет. В июне этого года защита артиста подала кассационную жалобу.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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