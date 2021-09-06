https://ria.ru/20210906/efremov-1748887834.html

Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке

Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке - РИА Новости, 06.09.2021

Отбывающий наказание Ефремов перенес отек Квинке

Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:56

2021-09-06T15:56

2021-09-06T17:14

происшествия

михаил ефремов

дтп с участием михаила ефремова

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин.Юрист рассказал, что его подзащитный в августе намучился с аллергией, поэтому ему даже не хватало сил "подняться на второй этаж", но местная медчасть обеспечивает его всеми необходимыми лекарствами.По словам адвоката, сейчас Ефремов готовится к заседанию кассационного суда.Артист пообещал всем помогать, как только освободится и вновь начнет зарабатывать, заключил юрист.В июне прошлого года актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам в колонии общего режима в Белгородской области, затем срок сократили до семи с половиной лет. В июне этого года защита артиста подала кассационную жалобу.

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)