https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748915713.html

В КПРФ назвали способ решения проблемы кандидатов-двойников

В КПРФ назвали способ решения проблемы кандидатов-двойников - РИА Новости, 06.09.2021

В КПРФ назвали способ решения проблемы кандидатов-двойников

Проблема кандидатов-двойников на выборах для КПРФ стоит достаточно остро, в законе нужно более четко прописать требования для идентификации таких кандидатов и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:00

2021-09-06T18:00

2021-09-06T18:00

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Проблема кандидатов-двойников на выборах для КПРФ стоит достаточно остро, в законе нужно более четко прописать требования для идентификации таких кандидатов и также ввести санкции для партий, прибегающих в своей предвыборной борьбе к таким технологиям, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тезками Вишневского."Проблема двойников, когда против известных кандидатов в депутаты выдвигаются однофамильцы, пытаются какой-то образ похожий создавать, - это колоссальная проблема. А для КПРФ она наиболее остро стоит… Традиционно против нас выставляют двойников. Вот сейчас мы насчитали более 20 однофамильцев, которые выдвинуты против наших самих ярких, сильных кандидатов", - сказал Афонин.По его данным, подобные кандидаты-двойники есть в Москве и в других регионах. Например, в Марий Эл, сообщил зампред ЦК КПРФ, против действующего депутата Госдумы Казанкова Сергея Ивановича, победившего в прошлый раз на выборах с большим отрывом, сейчас "выставляют однофамильцы Казанкова Ивана Ивановича, полного тезку его отца, известного производственника, хозяйственника, руководителя народного предприятия". По словам Афонина, речь идет о "совершенно недобросовестной конкуренции", особенно с учетом того, что указанный кандидат-спойлер "даже не прописан в республике Марий Эл"."У нас была ситуация на довыборах в Новгородской области, выдвинули двойника нашего первого секретаря, и даже сделали пластиковую прическу, совершенно полностью соответствующую фотографии нашего кандидата. Но это же не выборы - просто профанация, издевательство", - признал собеседник агентства.По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо подумать над законодательным регулированием данной проблемы, хотя "это очень непросто". Сложность в том, пояснил Афонин, что каждый гражданин имеет право избираться и ограничивать его избирательные права сложно, потому что их гарантирует Конституция.Также, добавил он, нужно прописать санкции и для тех партий, которые регулярно используют эти методы."Должна быть четкая позиция в том числе и с точки зрения вообще деятельности такой партии. Тут надо очень грамотно продумать, как это реализовать, не нарушая Конституцию, но то, что с этим надо бороться и не допускать, это очевидно", - заключил представитель КПРФ.

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html

https://ria.ru/20210906/kandidaty-1748874661.html

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748906583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кпрф, выборы в государственную думу, россия