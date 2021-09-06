https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748876849.html

В Совфеде прокомментировали ситуацию с кандидатами-двойниками

В Совфеде прокомментировали ситуацию с кандидатами-двойниками - РИА Новости, 06.09.2021

В Совфеде прокомментировали ситуацию с кандидатами-двойниками

Нужно проанализировать ситуацию с тем, как "двойники" кандидатов влияют на волеизъявление граждан, прежде, чем обсуждать возможные изменения в законодательство, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:52

2021-09-06T14:52

2021-09-06T15:06

политика

совет федерации рф

выборы в государственную думу

александр башкин

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Нужно проанализировать ситуацию с тем, как "двойники" кандидатов влияют на волеизъявление граждан, прежде, чем обсуждать возможные изменения в законодательство, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию, заявила, что Центризбирком после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников."Я тоже сталкивался в своей биографии с использованием двойников. Но я те выборы не проиграл. Два человека с похожими фамилиями - это не единственный прием для того, чтобы завоевать голоса избирателей", - сказал Башкин.Он отметил, что главная задача законодательства - обеспечить прозрачность, легитимность выборов, гарантировать свободное волеизъявление граждан.Комментируя ситуацию с выявлением "двойников", сенатор признал, что это "осложнение". Вместе с тем, добавил он, в мировой избирательной практике как только появляются одни технологии, возникают и антитехнологии."Надо понаблюдать, проанализировать ситуацию, изучить мнения экспертов, насколько это явление масштабно, как оно может реально влиять на волеизъявление граждан, прежде чем обсуждать возможные изменения в законодательство", - заключил политик.

https://ria.ru/20210906/kandidaty-1748874661.html

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политика, совет федерации рф, выборы в государственную думу, александр башкин, россия