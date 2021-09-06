https://ria.ru/20210906/dtp-1748814464.html

В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей

В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей - РИА Новости, 06.09.2021

В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей

Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:18

2021-09-06T09:18

2021-09-06T09:23

происшествия

дтп

воронеж

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, предварительно, в результате ДТП пострадали три человека в маршрутном микроавтобусе. Обстоятельства происшествия выясняются.

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, воронеж