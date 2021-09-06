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В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей - РИА Новости, 06.09.2021
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей
Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021
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происшествия
дтп
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, предварительно, в результате ДТП пострадали три человека в маршрутном микроавтобусе. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, дтп, воронеж
09:18 06.09.2021 (обновлено: 09:23 06.09.2021)
 
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей

Маршрутка и шесть автомобилей столкнулись в Воронеже, три человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле дома №13 на улице Ворошилова произошло ДТП с участием маршрутки и шести легковушек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, в результате ДТП пострадали три человека в маршрутном микроавтобусе. Обстоятельства происшествия выясняются.
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