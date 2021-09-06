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В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей - РИА Новости, 06.09.2021
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей
Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:18
2021-09-06T09:18
2021-09-06T09:23
происшествия
дтп
воронеж
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и шесть легковых автомашин столкнулись в Воронеже, по предварительным данным, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, предварительно, в результате ДТП пострадали три человека в маршрутном микроавтобусе. Обстоятельства происшествия выясняются.
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РИА Новости
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происшествия, дтп, воронеж
09:18 06.09.2021 (обновлено: 09:23 06.09.2021)
В Воронеже столкнулись маршрутка и шесть автомобилей
Маршрутка и шесть автомобилей столкнулись в Воронеже, три человека пострадали