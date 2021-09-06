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В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов
В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов - РИА Новости, 06.09.2021
В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов
Полиция задержала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них — иностранные граждане, рассказали в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:10
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происшествия
одинцово
гумвд по московской области
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция задержала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них — иностранные граждане, рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Отмечается, что ранее в дежурную часть сообщили о "большом скоплении людей" и драке в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек", — говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла 4 сентября.Против двух граждан составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Проводится проверка.
https://ria.ru/20210906/draka-1748825362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры массовой драки в Подмосковье
Очевидец снял массовую драку в подмосковном посёлке Усово-Тупик в Одинцове. На записи видно, как около 20 человек, предположительно мигранты, устроили потасовку. О потерпевших и причинах конфликта не сообщается
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происшествия, одинцово, гумвд по московской области, россия
15:10 06.09.2021 (обновлено: 16:52 06.09.2021)
 
В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов

В подмосковном Одинцово после драки мигрантов в полицию доставили 15 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция задержала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них — иностранные граждане, рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Отмечается, что ранее в дежурную часть сообщили о "большом скоплении людей" и драке в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек", — говорится в сообщении.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла 4 сентября.
Против двух граждан составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Проводится проверка.
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ПроисшествияОдинцовоГУМВД по Московской областиРоссия
 
 
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