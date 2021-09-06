https://ria.ru/20210906/draka-1748879707.html

В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов

В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов - РИА Новости, 06.09.2021

В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов

Полиция задержала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них — иностранные граждане, рассказали в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:10

2021-09-06T15:10

2021-09-06T16:52

происшествия

одинцово

гумвд по московской области

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748884306_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_65d29bd7393f774b521f3b01f5cb5f3c.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция задержала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них — иностранные граждане, рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Отмечается, что ранее в дежурную часть сообщили о "большом скоплении людей" и драке в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек", — говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла 4 сентября.Против двух граждан составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Проводится проверка.

https://ria.ru/20210906/draka-1748825362.html

одинцово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массовой драки в Подмосковье Очевидец снял массовую драку в подмосковном посёлке Усово-Тупик в Одинцове. На записи видно, как около 20 человек, предположительно мигранты, устроили потасовку. О потерпевших и причинах конфликта не сообщается 2021-09-06T15:10 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, гумвд по московской области, россия