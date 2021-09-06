https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования" - РИА Новости, 06.09.2021

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:30

2021-09-06T16:30

2021-09-06T17:25

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного экстремистской организацией, сообщили в ведомстве."Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генеральной прокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией"*, — добавили в Роскомнадзоре.Там напомнили, что в июне Мосгорсуд постановил ликвидировать ФБК* и запретить его работу на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20210906/yandeks-1748894520.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, фонд борьбы с коррупцией