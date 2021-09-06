https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования" - РИА Новости, 06.09.2021
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"
Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:30
2021-09-06T16:30
2021-09-06T17:25
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного экстремистской организацией, сообщили в ведомстве."Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генеральной прокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией"*, — добавили в Роскомнадзоре.Там напомнили, что в июне Мосгорсуд постановил ликвидировать ФБК* и запретить его работу на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, фонд борьбы с коррупцией
16:30 06.09.2021 (обновлено: 17:25 06.09.2021)
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"
Роскомнадзор: сайт "Умное голосование" заблокирован за связь с экстремистской организацией