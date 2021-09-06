Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования" - РИА Новости, 06.09.2021
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"
Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:30
2021-09-06T17:25
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
фонд борьбы с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного экстремистской организацией, сообщили в ведомстве."Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генеральной прокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией"*, — добавили в Роскомнадзоре.Там напомнили, что в июне Мосгорсуд постановил ликвидировать ФБК* и запретить его работу на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20210906/yandeks-1748894520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, фонд борьбы с коррупцией
16:30 06.09.2021 (обновлено: 17:25 06.09.2021)
 
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"

Роскомнадзор: сайт "Умное голосование" заблокирован за связь с экстремистской организацией

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Fotolia / Pavel Ignatov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", так как он используется для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, признанного экстремистской организацией, сообщили в ведомстве.
"Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генеральной прокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией"*, — добавили в Роскомнадзоре.
Там напомнили, что в июне Мосгорсуд постановил ликвидировать ФБК* и запретить его работу на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:27
"Яндекс" не согласен с запретом поиска по запросу "Умное голосование"
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияФонд борьбы с коррупцией
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния