В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией
В Хабаровске открылась выставка рассекреченных документов о суде над Квантунской армией
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края" в рамках международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылась в правительстве региона, передает корреспондент РИА Новости.
Форум проходит в Хабаровске 6–7 сентября. Он посвящен одной из относительно малоизвестных страниц Второй мировой войны – Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946–1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
На выставке представлены документы ФСБ, МВД и Архива внешней политики России, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. Помимо документов, представлены фотографии с суда над японскими военными и отдельные фотографии обвиняемых.
"Очень большая работа предшествовала тому, чтобы мы все смогли увидеть эти архивные документы и понять беспрецедентную роль нашего государства, Советского Союза, в окончании Второй мировой войны", – сказал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Он надеется, что материалы выставки лягут в основу научных работ и образовательно-методических пособий не только для дальневосточников, но и для учеников по всей России.
Хабаровским процессом называют суд над бывшими военными Квантунской армии, который состоялся 25–30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции СССР в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют большое значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Второй мировой войне.
В конце августа ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева заявила на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной предстоящему форуму, что отдельный сборник документов об истории Хабаровского процесса планируется выпустить в рамках проекта "Без срока давности".
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