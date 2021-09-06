https://ria.ru/20210906/dokument-1748804019.html

В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией

В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией - РИА Новости, 06.09.2021

В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией

Выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края" в рамках международного научно-практического форума... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T03:53

2021-09-06T03:53

2021-09-06T03:53

общество

япония

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

поисковое движение россии

елена цунаева

фонд президентских грантов

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края" в рамках международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылась в правительстве региона, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит в Хабаровске 6–7 сентября. Он посвящен одной из относительно малоизвестных страниц Второй мировой войны – Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946–1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.На выставке представлены документы ФСБ, МВД и Архива внешней политики России, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. Помимо документов, представлены фотографии с суда над японскими военными и отдельные фотографии обвиняемых.Он надеется, что материалы выставки лягут в основу научных работ и образовательно-методических пособий не только для дальневосточников, но и для учеников по всей России.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военными Квантунской армии, который состоялся 25–30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции СССР в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют большое значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Второй мировой войне.В конце августа ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева заявила на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной предстоящему форуму, что отдельный сборник документов об истории Хабаровского процесса планируется выпустить в рамках проекта "Без срока давности".

https://ria.ru/20210903/protsess-1748475567.html

https://ria.ru/20210825/bakterii-1747125969.html

япония

хабаровск

россия

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общество, япония, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), поисковое движение россии, елена цунаева, фонд президентских грантов, россия