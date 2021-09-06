https://ria.ru/20210906/degtyarev-1748841836.html

Дегтярев призвал придумать новый термин для японского режима в годы войны

Дегтярев призвал придумать новый термин для японского режима в годы войны - РИА Новости, 06.09.2021

Дегтярев призвал придумать новый термин для японского режима в годы войны

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил учёным придумать новый термин для японского режима в годы Второй мировой войны и рассказать о нем на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:06

2021-09-06T12:06

2021-09-06T14:48

общество

технологии

хабаровский край

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

михаил дегтярев

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил учёным придумать новый термин для японского режима в годы Второй мировой войны и рассказать о нем на следующем международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"."То, что я здесь как гражданин услышал и увидел на выставке, однозначно не вяжется с определением "государственная идеология" и с фактами геноцида, и приготовления бактериологических предметов, с опытами над десятками тысяч людей разных наций. Я бы хотел обратиться к слушателям, внимательным нашим ученым. Вам, уважаемые исследователи, может быть, подумать надо и к следующему форуму или завтра на сессиях попробовать ввести в оборот новый термин", - сказал Дегтярёв.По его словам, термин "милитаристская Япония" не отвечает тем преступлениям, который режим нанес человечеству.Также Дегтярев пригласил всех участников на следующий форум. "Мы его обязательно организуем", - добавил он.Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748827201.html

https://ria.ru/20210906/naryshkin-1748814318.html

хабаровский край

япония

хабаровск

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общество, технологии, хабаровский край, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), михаил дегтярев, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"