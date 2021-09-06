https://ria.ru/20210906/davlenie-1748944887.html

Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств

Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств - РИА Новости, 06.09.2021

Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:08

2021-09-06T23:08

2021-09-06T23:08

в мире

общество

великобритания

здоровье - общество

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов клиники Mayo.Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут."Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20210703/davlenie-1739745806.html

https://rsport.ria.ru/20210617/sliva-1737394494.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)