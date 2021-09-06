https://ria.ru/20210906/davlenie-1748944887.html
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств - РИА Новости, 06.09.2021
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств
Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:08
2021-09-06T23:08
2021-09-06T23:08
в мире
общество
великобритания
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов клиники Mayo.Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут."Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20210703/davlenie-1739745806.html
https://rsport.ria.ru/20210617/sliva-1737394494.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce0744228406fc3eeca8b5e903640728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств
Daily Express: силовые тренировки в течение 12 минут помогут снизить давление