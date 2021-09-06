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Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств - РИА Новости, 06.09.2021
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств
Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:08
2021-09-06T23:08
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов клиники Mayo.Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут."Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20210703/davlenie-1739745806.html
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в мире, общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
23:08 06.09.2021
 
Врач назвал простой способ снизить давление без лекарств

Daily Express: силовые тренировки в течение 12 минут помогут снизить давление

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Измерение артериального давления
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов клиники Mayo.
Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.
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"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.
В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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