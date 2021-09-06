https://ria.ru/20210906/chernobyl-1748823674.html

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров - РИА Новости, 06.09.2021

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров

Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:36

2021-09-06T10:36

2021-09-06T10:36

в мире

происшествия

украина

чернобыльская аэс

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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы."Правонарушители, мужчина и женщина 1993 и 1998 годов рождения, проникли на радиоактивно загрязненную территорию с целью экстремального туризма и рекреации", - говорится в сообщении.Правоохранители составили на сталкеров админпротоколы за "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", им грозит штраф в размере от 12 до 19 долларов.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20210607/chernobyl-1735973450.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729689403.html

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в мире, происшествия, украина, чернобыльская аэс