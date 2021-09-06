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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров - РИА Новости, 06.09.2021
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров
Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:36
2021-09-06T10:36
в мире
происшествия
украина
чернобыльская аэс
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы."Правонарушители, мужчина и женщина 1993 и 1998 годов рождения, проникли на радиоактивно загрязненную территорию с целью экстремального туризма и рекреации", - говорится в сообщении.Правоохранители составили на сталкеров админпротоколы за "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", им грозит штраф в размере от 12 до 19 долларов.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20210607/chernobyl-1735973450.html
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в мире, происшествия, украина, чернобыльская аэс
10:36 06.09.2021
 
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих сталкеров

В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двоих сталкеров, нелегально проникших на территорию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы.
"Правонарушители, мужчина и женщина 1993 и 1998 годов рождения, проникли на радиоактивно загрязненную территорию с целью экстремального туризма и рекреации", - говорится в сообщении.
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Правоохранители составили на сталкеров админпротоколы за "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", им грозит штраф в размере от 12 до 19 долларов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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