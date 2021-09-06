https://ria.ru/20210906/bykov-1748839868.html

Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии общего режима

Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии общего режима - РИА Новости, 06.09.2021

Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии общего режима

Сторона обвинения запросила 14 лет и 11 месяцев лишения свободы для красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:56

2021-09-06T11:56

2021-09-06T13:24

происшествия

красноярск

свердловский район

красноярский край

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский алюминиевый завод

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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Сторона обвинения запросила 14 лет и 11 месяцев лишения свободы для красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщили журналистам в прокуратуре региона.В конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. В понедельник в Свердловском районном суде проходят прения по делу без участия прессы. По данным прокуратуры, на заседание сторона защиты привела девять свидетелей."Мы запросили 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявили ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты. Нарушения, связанные с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей", - сказали в ведомстве.Там пояснили, что обвинение просило суд "не применять сроки давности привлечения к уголовной ответственности".Ранее в прокуратуре сообщили, что Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием."Приговор будет завтра в 9.00 ", - сообщили в прокуратуре края.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.По данным СК, Быков отвергает все выдвинутые против него обвинения по делу. Параллельно по второму делу ему вменяют вину в подстрекательстве к убийству и покушению. В рамках третьего дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срокСуд Свердловского района Красноярска во вторник огласит приговор по делу бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году, сообщили журналистам в прокуратуре региона.В понедельник в Свердловском районном суде проходят прения по делу, предполагается что Быков выступит с последним словом. Присяжные начали обсуждение вердикта по делу. Заседание проходит без участия прессы и слушателей. По данным прокуратуры, сторона защиты в связи с изучением характеризующего материала подсудимого привела на заседание девять свидетелей. Обвинение запросило для Быкова 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

https://ria.ru/20210713/bykov-1741146197.html

https://ria.ru/20210218/prigovor-1597952602.html

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

красноярск

свердловский район

красноярский край

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происшествия, красноярск, свердловский район, красноярский край, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), красноярский алюминиевый завод