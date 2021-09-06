https://ria.ru/20210906/boroda-1748844412.html

Раввин Борода: "подарки судьбы" в Новый год мы ждем только от Бога

Раввин Борода: "подарки судьбы" в Новый год мы ждем только от Бога - РИА Новости, 06.09.2021

Раввин Борода: "подарки судьбы" в Новый год мы ждем только от Бога

Новый 5782 год по еврейскому календарю наступит вечером понедельника, посвященный этому праздник на иврите называют Рош ха-Шана – "голова года". В преддверии... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:00

2021-09-06T13:00

2021-09-06T14:32

интервью

израиль

федерация еврейских общин россии

рош ха-шана

интервью - религия и мировоззрение

иудаизм

религия

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Новый 5782 год по еврейскому календарю наступит вечером понедельника, посвященный этому праздник на иврите называют Рош ха-Шана – "голова года". В преддверии новолетия президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода рассказал РИА Новости о том, как евреи провели первый полный год пандемии, о традициях праздника, расширении общины и о том, как об иудаизме рассказывают людям, имеющим смутное представление о своих еврейских корнях.– Александр Моисеевич, завершился первый год еврейского календаря, полностью "накрытый" пандемией коронавируса – в условиях ограничений проходили практически все праздники и молитвенные мероприятия общин. Как бы вы оценили накопленный за это время опыт? Какие нововведения, появившиеся в синагогах из-за пандемии, на ваш взгляд, останутся в практике, какие будут отметены, как только пандемия закончится? Какие ограничения касаются этого Рош ха-Шана?– Как ни парадоксально звучит, но локдаун в какой-то мере даже способствовал сближению людей. Не каждый человек, по той или иной причине, приходит в синагогу, но за время пандемии количество активных прихожан возросло. У нас прошло много крупномасштабных благотворительных акций к праздникам, и благодаря ним люди находятся на прямой связи со своим раввином, и, уверен, такая форма прямого общения сохранится и после пандемии.Также самое яркое изменение касается нашей деятельности онлайн, которая в каких-то общинах возросла, а в каких-то просто возникла с нуля. Сейчас каждому доступно множество уроков и мероприятий в онлайн-формате, и, безусловно, данный формат не исчезнет, так как при современном ритме жизни очень удобно слушать уроки или их записи, условно говоря, "в наушниках". Люди привыкли к тому, что не нужно специально ехать куда-либо или даже быть готовым к определенному времени, но можно слушать тогда, когда будет удобно и где будет удобно. И благодаря онлайн-урокам гораздо больше людей стало учить Тору.По поводу ограничений в синагогах и общинных центрах: все общепринятые нормы сохраняются. В помещениях люди должны находиться в масках; не допускаются люди с признаками ОРВИ и в плохом самочувствии; всем людям, причисленным к группе риска, рекомендуется оставаться дома; мы также призываем всех вакцинироваться – уже большая часть людей общины привита или имеет высокий титр антител. В целом, можно сказать, что общественные молитвы становятся все более безопасными.– Недавно прозвучал призыв привести к вере миллион евреев в России и странах ближнего зарубежья. А как вы оцениваете величину общины сейчас – число ее активных участников, постоянно участвующих в общинной жизни, просто живущих в России и СНГ евреев, и, наконец, тех, кто не знает о своих еврейских корнях?– В первую очередь это возможно благодаря общей тенденции в российском обществе на открытость религий, благодаря большому количеству межкультурных, межрелигиозных проектов. Людям доступна информация об иудаизме, они уже не боятся, а наоборот, интересуются религией.Для того, чтобы поделиться знаниями о еврейских традициях и иудаизме, мы организовываем очень много общедоступных программ: немалую роль в этом играет Еврейский музей, но также и мероприятия общинных центров, существующие при них досуговые клубы для всех возрастов, образовательные учреждения. В последние двадцать лет стало популярным интересоваться своими корнями и происхождением. И большой процент людей уже в сознательном возрасте узнает о еврейском происхождении своих предков и таким образом приходит в синагогу. В России сегодня нет необходимости скрывать свое еврейство, и речь не только о Москве и Петербурге – в регионах очень низкий уровень антисемитизма, нет какого-то предвзятого или боязливого отношения. И тут, конечно, немаловажное значение имеет открытость синагог и общинных центров, наше постоянное нахождение в диалоге с обществом, интеграция в общегородскую жизнь. Человек может совершенно свободно прийти в синагогу и что-то узнать об иудаизме, увидеть, как проходит Шабат, стать участником праздничной трапезы. И все это без каких-либо обязательств, кроме выстраивания его личных отношений с Богом и формирования своей духовной жизни.– Как ФЕОР входит в общение с последними, какие есть проекты по "привлечению к традиции"?– Привлечение к вере может происходить через различные индивидуальные интересы: искусство, образование, спорт. Человек, возможно, не придет на молитву в синагогу, но придет на концерт или какой-то курс лекций, а через это захочет посетить праздничные мероприятия и так далее. Главное, чтобы был процесс, а в какой скорости – это зависит от самого человека.– Украинское местечко Умань в преддверии Рош ха-Шана каждый год становится местом паломничества хасидов со всего мира, невзирая на пандемию и другие сложности. Бывали ли вы там? С чем связываете такое почитание места? Не ожидаете ли сюрпризов от Умани в этом году?– Почитание Умани связано с тем, что именно там провел последние дни своей жизни рабби Нахман из Бреслава, основатель Бреславского хасидута, правнук основателя хасидизма, рабби Исраэля Бааль Шем Това. Хасидам рабби Нахман часто повторял, что в первый день нового года определяется то, как пройдет весь год целиком, и что в связи с этим его личная духовная сущность полностью открывается именно в Рош ха-Шана, что только в это время он может по-настоящему помочь им. Поэтому Умань является местом паломничества для хасидов самых разных направлений и многих даже нерелигиозных евреев.В этом году Израиль выпускает за границу только привитых граждан, и в официальных источниках сообщают, что у них есть договоренность с Украиной на открытие границ, но все равно многие опасаются внезапных дополнительных ограничений и летят заранее.– Прошедший год был омрачен несколькими трагедиями в Израиле, когда обрушились трибуны в двух синагогах. Приняла ли участие в помощи пострадавшим российская община, и проводились ли после этого какие-либо проверки российских синагог на предмет необходимой прочности конструкций?– Дополнительной проверки прочности конструкций не требуется, потому что, во-первых, у нас нет практики использования таких трибун, во-вторых, у нас очень строгая система сдачи объектов на этапе строительства и реконструкции, также сохраняется контроль за технической эксплуатацией всех помещений. Безопасность в синагогах – это основополагающая задача, поэтому существуют и действительно выполняются протоколы эксплуатации помещений.– Отдельная тема – торжество радикалов из "Талибана"* (запрещенное в России террористическое движение - прим.ред.) в Афганистане. Ждут ли евреи в СНГ всплеска атак на них и антисемитизма после этого? Оказались ли в опасности евреи, жившие в Афганистане в период власти свергнутой администрации, и куда они эвакуировались – есть ли те, кто осел в России?– По нашим сведениям, в Афганистане проживал только один еврей. И существует две версии: что он уехал два года назад, и что, наоборот, он до сих пор продолжает там жить. Мы надеемся и думаем, что не будет возникновения атак или всплеска антисемитизма. Афганистан сейчас занят разрешением своих острых вопросов: экономики, безопасности, идеологии. Не думаю, что "еврейский вопрос" есть в политической повестке.– О самом Новом годе – как его празднует община в России? Какие традиции приняты у евреев во всем мире, а какие есть только у нас?– Заповеди и большинство традиций у всех общин одинаковые: трубление в шофар (труба, сделанная из бараньего рога – РИА Новости), трапеза с симаним – головой рыбы, гранатом, яблоком с медом, круглой халой. Есть своя специфика: например, кто-то ставит на стол запеченную голову барана вместо головы рыбы. В ашкеназских общинах очень популярен цимес – блюдо из нарезанной морковки. Стоит отметить, что светский новый год в России – это очень важный и популярный праздник, и можно сказать, что в русскоязычной общине возникает проекция культурного смысла светского нового года на еврейский, хотя по смыслу это совершенно разные праздники.– Новый год открывает череду осенних еврейских праздников – как получился такой цикл, чем он важен, и какие даты, события, смыслы в нем главные?– Осенний цикл установлен Торой, все эти праздники и основные традиции заповеданы Всевышним и прописаны в Пятикнижии. Начинаются они со дня трубных звуков – Рош ха-Шана; за ним – важнейший праздник Йом-Кипур, самый необычный и самый торжественный, его мы проводим не за праздничным столом, а постясь чуть более суток и в проникновенной молитве; после того, как во время Йом-Кипур будет скреплен приговор, вынесенный Всевышним в Рош ха-Шана, мы переходим к самому веселому празднику – Суккот, празднику, который самой Торой назван "время веселья нашего": строим временные шалаши, устраиваем в них трапезы, а также произносим благословения над четырьмя видами растений – этрог, лулав, адаса и арава, тем самым символизируя объединение еврейского народа, в котором есть люди с разными свойствами. Кто-то более праведный, кто-то менее, но все они призваны служить Всевышнему. Заканчивается цикл праздником Симхат Тора, единственным празднеством, обычаи которого не прописаны в Торе – они пошли от народа и были закреплены мудрецами. Все предыдущие праздники являются строгими заповедями Всевышнего, а Симхат Тора возник как народный праздник, предписывающий веселье, танцы с Торой, тосты за жизнь – широко известное "лехаим" – и чтение Торы.– Есть ли у евреев свой "Дед Мороз" в Новый год? Что у него общего с русским Дедом Морозом и Санта-Клаусом?– Нет, никакого аналога Деда Мороза нет. Новый год и Рош ха-Шана – абсолютно разные по смыслу и наполнению праздники. С духовной точки зрения Рош ха-Шана вмещает в себя программу на будущий год для всего мира в целом и для каждого человека в отдельности. По своему значению это очень серьезный и важный день, ведь именно в это время Всевышний определяет нашу судьбу. И, соответственно, "подарки судьбы" мы также ждем только от Бога.– Интересуются ли россияне еврейским Новым годом и традицией в целом? Как это влияет на уровень антисемитизма – вырос или упал он в последнее время?– Интересуются. Рош ха-Шана имеет абсолютно общечеловеческое значение, ведь это день создания первого человека – Адама. До реформы Петра I, новый год в России отмечался также осенью. Яблоки и мед – это плоды, соответствующие сезону окончания лета – начала осени. В Рош ха-Шана мы еще раз проговариваем важность праведного поведения, установления мира среди людей, искренне обмениваемся добрыми пожеланиями, а это все – ценности, важные для всех людей. Наша община проводит праздничные мероприятия, на которые приглашаются люди разных вероисповеданий, и они с охотой разделяют радость этих дней.– Что бы вы пожелали еврейской общине и всей стране в новом году?– В первую очередь – конечно, здоровья и преодоления пандемии. А также преодоления экономических трудностей, с ней связанных. Желаю установления добрых отношений между всеми людьми, укрепления взаимопомощи и дружбы, большего понимания в отношении к нашим ближним. Стремления к хорошим делам и добрым поступкам!* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210906/prazdnik-1748520867.html

https://ria.ru/20210803/ravviny-1744120900.html

https://ria.ru/20210906/prazdnik-1748836961.html

https://ria.ru/20210906/putin-1748835139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, израиль, федерация еврейских общин россии, рош ха-шана, интервью - религия и мировоззрение, иудаизм