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В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы
Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:46
2021-09-06T13:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, силовики проводят проверку всех помещений лечебного учреждения.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, москва, россия
13:46 06.09.2021
 
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы

Более 400 человек эвакуировали из больницы на юге Москвы из-за "минирования"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После получения сообщения с угрозой взрыва эвакуировали более 400 человек из городской больницы №6 по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21", - сказал собеседник агентства.
По его словам, силовики проводят проверку всех помещений лечебного учреждения.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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