https://ria.ru/20210906/bolnitsa-1748862991.html
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы
Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:46
2021-09-06T13:46
2021-09-06T13:46
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, силовики проводят проверку всех помещений лечебного учреждения.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html
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происшествия, москва, россия
В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы
Более 400 человек эвакуировали из больницы на юге Москвы из-за "минирования"