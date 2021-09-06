https://ria.ru/20210906/bolnitsa-1748862991.html

В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы

В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы

Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:46

2021-09-06T13:46

2021-09-06T13:46

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/144951/16/1449511636_0:167:2503:1575_1920x0_80_0_0_34d8b834d21642121e03a30a7b3d8c12.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, силовики проводят проверку всех помещений лечебного учреждения.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия