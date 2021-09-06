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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/boi-1748850198.html
Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев
Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев
Около 500 человек погибли за три дня боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, эта цифра включает как бойцов сил сопротивления, так РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:47
2021-09-06T13:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Около 500 человек погибли за три дня боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, эта цифра включает как бойцов сил сопротивления, так и талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), сообщил РИА Новости источник.По его словам, в этот период в Панджшере был уничтожен один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин, однако сами талибы эту информацию пока не подтверждают.Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
https://ria.ru/20210906/voyna-1748820584.html
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
12:47 06.09.2021 (обновлено: 13:02 06.09.2021)
 
Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев

Источник: около 500 человек погибли за три дня боев в афганской провинции Панджшер

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Около 500 человек погибли за три дня боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, эта цифра включает как бойцов сил сопротивления, так и талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), сообщил РИА Новости источник.
По его словам, в этот период в Панджшере был уничтожен один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин, однако сами талибы эту информацию пока не подтверждают.
Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 10:18Захват власти в Афганистане талибами
Представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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