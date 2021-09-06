https://ria.ru/20210906/boi-1748850198.html

Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев

Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев - РИА Новости, 06.09.2021

Источник: около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев

Около 500 человек погибли за три дня боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, эта цифра включает как бойцов сил сопротивления, так РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:47

2021-09-06T12:47

2021-09-06T13:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Около 500 человек погибли за три дня боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, эта цифра включает как бойцов сил сопротивления, так и талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), сообщил РИА Новости источник.По его словам, в этот период в Панджшере был уничтожен один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин, однако сами талибы эту информацию пока не подтверждают.Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.

https://ria.ru/20210906/voyna-1748820584.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)