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https://ria.ru/20210906/biolaboratorii-1748819193.html
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России - РИА Новости, 06.09.2021
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
Зампредседателя СК Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:01
2021-09-06T12:48
в мире
сша
александр федоров
следственный комитет россии (ск рф)
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Зампредседателя СК Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ."Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах", — сказал он на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из этих лабораторий могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он добавил, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы.США не давали никакого значимого ответа на обеспокоенность относительно деятельности своих биологических лабораторий, хотя китайская сторона многократно призывала предоставить четкие пояснения относительно подобной деятельности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Аверьянова.Во время Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах милитаристской Японии противостоять СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило советской армии в августе 1945 года. Трибунал поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.
https://ria.ru/20210410/biolaboratorii-1727696354.html
https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html
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в мире, сша, александр федоров, следственный комитет россии (ск рф), россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
10:01 06.09.2021 (обновлено: 12:48 06.09.2021)
 
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России

СК: расширение сети биолабораторий США у российских границ вызывает озабоченность

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Зампредседателя СК Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ.
"Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах", — сказал он на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
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Источник подтвердил существование американских биолабораторий на Украине
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.
В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из этих лабораторий могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он добавил, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы.
США не давали никакого значимого ответа на обеспокоенность относительно деятельности своих биологических лабораторий, хотя китайская сторона многократно призывала предоставить четкие пояснения относительно подобной деятельности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Аверьянова.
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Во время Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах милитаристской Японии противостоять СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило советской армии в августе 1945 года. Трибунал поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.
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В миреСШААлександр ФедоровСледственный комитет России (СК РФ)РоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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