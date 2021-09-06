https://ria.ru/20210906/belmondo-1748931188.html

Мэр Парижа выразила соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Мэр Парижа выразила соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Мэр Парижа выразила соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования в связи со смертью легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:43

2021-09-06T19:43

2021-09-06T19:43

в мире

париж

франция

жан-поль бельмондо

анн идальго

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования в связи со смертью легендарного актера Жан-Поля Бельмондо."Ушел гигант. Ведущий актер "Новой волны", популярный герой фильмов Жерара Ури или Жоржа Лотнера, блестящий Сирано в театре. Жан-Поль Бельмондо был всем этим одновременно. Спасибо за эти сказочные воспоминания, которые запомнят многие поколения", - написала Идальго в Twitter.Память актера почтил и мэр Ниццы Кристиан Эстрози. "Бельмондо оставит пустоту в сердцах французов жителей Ниццы и Лазурного берега, тех, кто часто приезжал сюда. Легенда, которая, к счастью, оставляет нам великолепные фильмы, чтобы продолжать ценить его талант и трепетать, смеяться, плакать", - написал он на своей странице в социальной сети.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Он родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.

https://ria.ru/20130409/814091005.html

париж

франция

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