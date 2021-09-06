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Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
Умер Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет у себя дома в Париже, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на юриста актера Мишеля Годеста. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:28
2021-09-06T18:28
2021-09-06T18:28
париж
жан-поль бельмондо
умер жан-поль бельмондо
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ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости. Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет у себя дома в Париже, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на юриста актера Мишеля Годеста.Собеседник агентства отметил, что артист "скончался спокойно"."Он был очень уставший какое-то время", — добавил Годест.Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выразил президент Франции Эммануэль Макрон.Бельмондо снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный".
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париж, жан-поль бельмондо, умер жан-поль бельмондо