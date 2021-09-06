https://ria.ru/20210906/belmondo-1748920463.html

Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет у себя дома в Париже, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на юриста актера Мишеля Годеста. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:28

2021-09-06T18:28

2021-09-06T18:28

париж

жан-поль бельмондо

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости. Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет у себя дома в Париже, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на юриста актера Мишеля Годеста.Собеседник агентства отметил, что артист "скончался спокойно"."Он был очень уставший какое-то время", — добавил Годест.Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выразил президент Франции Эммануэль Макрон.Бельмондо снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный".

париж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, жан-поль бельмондо, умер жан-поль бельмондо