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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748919028.html
Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо
Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021
Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо
Он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", но при этом возглавлял все возможные списки самых привлекательных мужчин Франции. Его... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T19:37
2021-09-07T04:33
культура
жан-поль бельмондо
кино и сериалы
умер жан-поль бельмондо
франция
ален делон
чеки карио
театр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", но при этом возглавлял все возможные списки самых привлекательных мужчин Франции. Его обожали, им восхищались, фильмы с его участием собирали полные залы — а он умудрялся ловко балансировать между авторским "фестивальным" кино и абсолютно массовыми картинами, великолепно играя и там, и там. В числе великих французских актеров он неизменно входил в первую тройку — ушедший сегодня Жан-Поль Бельмондо действительно был неотразим.Массовый зритель, конечно, обожал его за роли в триллерах и боевиках: со своим брутальным обаянием Бельмондо идеально вписывался в образы благородных негодяев, мужчин с червоточинкой, обаятельных преступников. Знаменитый "Профессионал" Жоржа Лотнера — по сути, просто элегантная киноподелка, но зато с великой музыкой Эннио Морриконе. И его Жосс Бомон, неуловимый киллер, честный наемник с собственными принципами, подло убиваемый в спину "плохими" полицейскими, превратился в своеобразную икону стиля.К тому времени Бельмондо уже успел поработать со всеми ключевыми режиссерами "новой волны" — де Сика, Годаром, Малем, Трюффо. Невероятное экранное обаяние сочеталось с актерским мастерством: Бельмондо умел блестяще держать паузу, выразительно молчать, а затем — широко улыбаться, но так, что от этой улыбки делалось совершенно не по себе, а ему удавалось при этом сохранять азартный блеск глаз.Бельмондо использовал собственную фактуру, великолепную физическую форму: зачастую многие трюки в картинах он делал сам, без дублера. Все это отлично дополняло его маскулинный образ. А если добавить сюда многочисленные амурные похождения и головокружительные романы с множеством красоток, то Бельмондо становится эталоном европейского мачо, звездой всех фестивалей и главным героем бульварной прессы 70-х.Но настоящее мастерство он демонстрирует уже в 80-е: совершенно неожиданно переходит от киноработ к театру. Выход Бельмондо на подмостки приковывает внимание всей парижской публики: выясняется, что в 50 лет можно по новой пересобрать карьеру и сделать это совершенно блестяще.И именно тогда он играет в кино одни из своих лучших ролей — во многом на помощь Бельмондо пришел давний друг Клод Лелуш, который снял его в "Баловне судьбы". Невероятная драма о миллионере, имитирующем собственную смерть, чтобы фактически начать жизнь сначала, а заодно и воспитать преемника.Бельмондо получил за эту роль "Сезара" — французский "Оскар", а Лелуш через семь лет снял его в роли Жана Вальжана в очередной экранизации "Отверженных". И это киновоплощение романа Гюго критики признают одним из лучших — во многом благодаря блестящей игре Бельмондо.Он был невероятно самоироничен: когда Патрис Леконт предложил ему сняться в фильме "Один шанс на двоих", где Бельмондо должен был соседствовать на экране с другим французским секс-символом — Аленом Делоном, Бельмондо с восторгом согласился. Легкая комедия о двух пожилых авантюристах, которые пытаются выяснить, кто из них является отцом взрослой дочери (ее сыграла Ванесса Паради), собрала приличную кинокассу вовсе не оттого, что демонстрировала какие-то высоты киноискусства. Нет, зритель шел в кино, чтобы увидеть в одном кадре Бельмондо и Делона, — и оба актера это прекрасно понимали и оттягивались на всю катушку — как на площадке, так и вне ее. Сам Бельмондо потом признавался, что дни, проведенные на съемках вместе с Делоном, стали отличным воспоминанием о собственной молодости и словно вдохнули в него новую жизнь.Однако возраст принес Бельмондо новые беды: в 2001 году актера разбил инсульт. Жан-Поль практически онемел и не мог нормально ходить, но он активно занимался с физиотерапевтами и не планировал ставить крест на собственной жизни.В итоге в 2008-м он вернулся в кино, сыграв потрясающую по трагизму роль в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Для Бельмондо образ старика Шарля, брошенного всеми, кроме собственного пса, был не просто шансом вернуться в кинематограф, а своеобразным приношением Витторио де Сика, который когда-то поверил в молодого актера. Дело в том, что фильм был ремейком картины де Сика "Умберто Д.", и Бельмондо тем самым возвращал долг старому другу.Он отдавался профессии, несмотря на то, что тело уже плохо его слушалось — Бельмондо играл роль, опираясь на палку, персонаж практически не говорит в кадре, — но киноработа стала для него настоящим спасением. Юстер, чтобы поддержать Жан-Поля, пригласил сыграть в фильме весь цвет европейского кинематографа, и актеры с радостью соглашались — просто ради того, чтобы оказаться в одном кадре с Бельмондо. Чеки Карио, Макс фон Сюдоф, Жан Дюжарден, Даниэль Ольбрыхский — все они вписались в проект. Согласился сыграть в фильме даже Робер Оссейн, с которым Бельмондо когда-то соперничал в "Профессионале", — нашел время и снялся в крохотном эпизоде, удовольствие от которого получили оба...В 2015 году актер, выпустив фильм о самом себе под названием "Бельмондо глазами Бельмондо", объявит о завершении кинокарьеры и тихо удалится на покой, изредка появляясь на фестивалях и кинопремьерах старых друзей. Да и его уход из этого мира тоже оказался под стать многим киноработам: играет проникновенная музыка, герой смотрит в камеру, прожигая зрителя своим незабываемым взглядом, и медленно уходит в закат. Дальше начинаются титры, и плакать никому не возбраняется: это кино кончилось. На этот раз — уже навсегда.
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748917570.html
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жан-поль бельмондо, кино и сериалы, умер жан-поль бельмондо, франция, ален делон, чеки карио, театр, робер оссейн, смерть
19:37 06.09.2021 (обновлено: 04:33 07.09.2021)
 
Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо в возрасте 88 лет

© AP PhotoФранцузский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале
Французский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", но при этом возглавлял все возможные списки самых привлекательных мужчин Франции. Его обожали, им восхищались, фильмы с его участием собирали полные залы — а он умудрялся ловко балансировать между авторским "фестивальным" кино и абсолютно массовыми картинами, великолепно играя и там, и там. В числе великих французских актеров он неизменно входил в первую тройку — ушедший сегодня Жан-Поль Бельмондо действительно был неотразим.
© Cerito Films/Les Films Ariane, 1981Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал"
Жан-Поль Бельмондо в фильме Профессионал
© Cerito Films/Les Films Ariane, 1981
Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал"
Массовый зритель, конечно, обожал его за роли в триллерах и боевиках: со своим брутальным обаянием Бельмондо идеально вписывался в образы благородных негодяев, мужчин с червоточинкой, обаятельных преступников. Знаменитый "Профессионал" Жоржа Лотнера — по сути, просто элегантная киноподелка, но зато с великой музыкой Эннио Морриконе. И его Жосс Бомон, неуловимый киллер, честный наемник с собственными принципами, подло убиваемый в спину "плохими" полицейскими, превратился в своеобразную икону стиля.
К тому времени Бельмондо уже успел поработать со всеми ключевыми режиссерами "новой волны" — де Сика, Годаром, Малем, Трюффо. Невероятное экранное обаяние сочеталось с актерским мастерством: Бельмондо умел блестяще держать паузу, выразительно молчать, а затем — широко улыбаться, но так, что от этой улыбки делалось совершенно не по себе, а ему удавалось при этом сохранять азартный блеск глаз.
© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)

Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960

Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960.
1 из 3

Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960

© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)
© AP PhotoЖан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме "Уик-энд в Зюйдкоте". 1964
Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме Уик-энд в Зюйдкоте
2 из 3
Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме "Уик-энд в Зюйдкоте". 1964
© AP Photo
© Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)

Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина. Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965

Кадр из фильма Безумный Пьеро, 1965
3 из 3

Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина. Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965

© Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
1 из 3

Кадр из фильма "На последнем дыхании", 1960

© Les Productions Georges de Beauregard/Impéria/SNC (1960)
2 из 3
Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме "Уик-энд в Зюйдкоте". 1964
© AP Photo
3 из 3

Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина. Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965

© Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
Бельмондо использовал собственную фактуру, великолепную физическую форму: зачастую многие трюки в картинах он делал сам, без дублера. Все это отлично дополняло его маскулинный образ. А если добавить сюда многочисленные амурные похождения и головокружительные романы с множеством красоток, то Бельмондо становится эталоном европейского мачо, звездой всех фестивалей и главным героем бульварной прессы 70-х.
© AP Photo / Laurent ReboursЖан-Поль Бельмондо на сцене театра Мариньи в Париже во время репетиции спектакля по роману Александра Дюма "Кин"
Жан-Поль Бельмондо на сцене театра Мариньи в Париже во время репетиции спектакля по роману Александра Дюма Кин - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Laurent Rebours
Жан-Поль Бельмондо на сцене театра Мариньи в Париже во время репетиции спектакля по роману Александра Дюма "Кин"
Но настоящее мастерство он демонстрирует уже в 80-е: совершенно неожиданно переходит от киноработ к театру. Выход Бельмондо на подмостки приковывает внимание всей парижской публики: выясняется, что в 50 лет можно по новой пересобрать карьеру и сделать это совершенно блестяще.
И именно тогда он играет в кино одни из своих лучших ролей — во многом на помощь Бельмондо пришел давний друг Клод Лелуш, который снял его в "Баловне судьбы". Невероятная драма о миллионере, имитирующем собственную смерть, чтобы фактически начать жизнь сначала, а заодно и воспитать преемника.
© Les Films 13, Cerito Films, TF1 Films ProductionКадр из фильма Клода Лелуша "Баловень судьбы"
Кадр из фильма Клода Лелуша Баловень судьбы
© Les Films 13, Cerito Films, TF1 Films Production
Кадр из фильма Клода Лелуша "Баловень судьбы"
Бельмондо получил за эту роль "Сезара" — французский "Оскар", а Лелуш через семь лет снял его в роли Жана Вальжана в очередной экранизации "Отверженных". И это киновоплощение романа Гюго критики признают одним из лучших — во многом благодаря блестящей игре Бельмондо.
© Фото : Claude LelouchКадр из фильма Клода Лелуша "Отверженные"
Кадр из фильма Клода Лелуша Отверженные - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Claude Lelouch
Кадр из фильма Клода Лелуша "Отверженные"
Он был невероятно самоироничен: когда Патрис Леконт предложил ему сняться в фильме "Один шанс на двоих", где Бельмондо должен был соседствовать на экране с другим французским секс-символом — Аленом Делоном, Бельмондо с восторгом согласился. Легкая комедия о двух пожилых авантюристах, которые пытаются выяснить, кто из них является отцом взрослой дочери (ее сыграла Ванесса Паради), собрала приличную кинокассу вовсе не оттого, что демонстрировала какие-то высоты киноискусства.
Нет, зритель шел в кино, чтобы увидеть в одном кадре Бельмондо и Делона, — и оба актера это прекрасно понимали и оттягивались на всю катушку — как на площадке, так и вне ее. Сам Бельмондо потом признавался, что дни, проведенные на съемках вместе с Делоном, стали отличным воспоминанием о собственной молодости и словно вдохнули в него новую жизнь.
© AP Photo / LevyАктеры Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли
Актеры Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли
1 из 4
Актеры Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли
© AP Photo / Levy
© AP Photo / Jacques Marqueton

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует выступление в Цирке Медрано, Париж

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует свое выступление в Цирке Медрано в Париже
2 из 4

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует выступление в Цирке Медрано, Париж

© AP Photo / Jacques Marqueton
© AP Photo / Joel Ryan

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-м Каннском кинофестивале

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-ом Каннском кинофестивале
3 из 4

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-м Каннском кинофестивале

© AP Photo / Joel Ryan
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во Дворце культуры имени Ленсовета, Санкт-Петербург

Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
4 из 4

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во Дворце культуры имени Ленсовета, Санкт-Петербург

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
1 из 4
Актеры Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли
© AP Photo / Levy
2 из 4

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует выступление в Цирке Медрано, Париж

© AP Photo / Jacques Marqueton
3 из 4

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-м Каннском кинофестивале

© AP Photo / Joel Ryan
4 из 4

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во Дворце культуры имени Ленсовета, Санкт-Петербург

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Однако возраст принес Бельмондо новые беды: в 2001 году актера разбил инсульт. Жан-Поль практически онемел и не мог нормально ходить, но он активно занимался с физиотерапевтами и не планировал ставить крест на собственной жизни.
В итоге в 2008-м он вернулся в кино, сыграв потрясающую по трагизму роль в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Для Бельмондо образ старика Шарля, брошенного всеми, кроме собственного пса, был не просто шансом вернуться в кинематограф, а своеобразным приношением Витторио де Сика, который когда-то поверил в молодого актера. Дело в том, что фильм был ремейком картины де Сика "Умберто Д.", и Бельмондо тем самым возвращал долг старому другу.
© Фото : предоставлено компанией RUSCICOЖан-Поль Бельмондо в фильме "Человек и его собака"
Жан-Поль Бельмондо в фильме Человек и его собака
1 из 3
Жан-Поль Бельмондо в фильме "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
© Фото : предоставлено компанией RUSCICOКадр из фильма "Человек и его собака"
Кадр из фильма Человек и его собака
2 из 3
Кадр из фильма "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
© Фото : предоставлено компанией RUSCICOЖан-Поль Бельмондо и Жан Дюжарден в фильме "Человек и его собака"
Жан-Поль Бельмондо и Жан Дюжарден в фильме Человек и его собака
3 из 3
Жан-Поль Бельмондо и Жан Дюжарден в фильме "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
1 из 3
Жан-Поль Бельмондо в фильме "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
2 из 3
Кадр из фильма "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
3 из 3
Жан-Поль Бельмондо и Жан Дюжарден в фильме "Человек и его собака"
© Фото : предоставлено компанией RUSCICO
Он отдавался профессии, несмотря на то, что тело уже плохо его слушалось — Бельмондо играл роль, опираясь на палку, персонаж практически не говорит в кадре, — но киноработа стала для него настоящим спасением. Юстер, чтобы поддержать Жан-Поля, пригласил сыграть в фильме весь цвет европейского кинематографа, и актеры с радостью соглашались — просто ради того, чтобы оказаться в одном кадре с Бельмондо. Чеки Карио, Макс фон Сюдоф, Жан Дюжарден, Даниэль Ольбрыхский — все они вписались в проект. Согласился сыграть в фильме даже Робер Оссейн, с которым Бельмондо когда-то соперничал в "Профессионале", — нашел время и снялся в крохотном эпизоде, удовольствие от которого получили оба...
В 2015 году актер, выпустив фильм о самом себе под названием "Бельмондо глазами Бельмондо", объявит о завершении кинокарьеры и тихо удалится на покой, изредка появляясь на фестивалях и кинопремьерах старых друзей. Да и его уход из этого мира тоже оказался под стать многим киноработам: играет проникновенная музыка, герой смотрит в камеру, прожигая зрителя своим незабываемым взглядом, и медленно уходит в закат. Дальше начинаются титры, и плакать никому не возбраняется: это кино кончилось. На этот раз — уже навсегда.
Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Париже - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 19:05Культура
"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо
 
КультураЖан-Поль БельмондоКино и сериалыУмер Жан-Поль БельмондоФранцияАлен ДелонЧеки КариоТеатрРобер Оссейнсмерть
 
 
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