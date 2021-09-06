https://ria.ru/20210906/belmondo-1748919028.html

Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо

Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021

Профессионал и баловень судьбы. Не стало Жан-Поля Бельмондо

Он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", но при этом возглавлял все возможные списки самых привлекательных мужчин Франции. Его... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T19:37

2021-09-06T19:37

2021-09-07T04:33

культура

жан-поль бельмондо

кино и сериалы

умер жан-поль бельмондо

франция

ален делон

чеки карио

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918288_0:344:3000:2032_1920x0_80_0_0_80f4e9dbb55448ea11aa107823e25aee.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", но при этом возглавлял все возможные списки самых привлекательных мужчин Франции. Его обожали, им восхищались, фильмы с его участием собирали полные залы — а он умудрялся ловко балансировать между авторским "фестивальным" кино и абсолютно массовыми картинами, великолепно играя и там, и там. В числе великих французских актеров он неизменно входил в первую тройку — ушедший сегодня Жан-Поль Бельмондо действительно был неотразим.Массовый зритель, конечно, обожал его за роли в триллерах и боевиках: со своим брутальным обаянием Бельмондо идеально вписывался в образы благородных негодяев, мужчин с червоточинкой, обаятельных преступников. Знаменитый "Профессионал" Жоржа Лотнера — по сути, просто элегантная киноподелка, но зато с великой музыкой Эннио Морриконе. И его Жосс Бомон, неуловимый киллер, честный наемник с собственными принципами, подло убиваемый в спину "плохими" полицейскими, превратился в своеобразную икону стиля.К тому времени Бельмондо уже успел поработать со всеми ключевыми режиссерами "новой волны" — де Сика, Годаром, Малем, Трюффо. Невероятное экранное обаяние сочеталось с актерским мастерством: Бельмондо умел блестяще держать паузу, выразительно молчать, а затем — широко улыбаться, но так, что от этой улыбки делалось совершенно не по себе, а ему удавалось при этом сохранять азартный блеск глаз.Бельмондо использовал собственную фактуру, великолепную физическую форму: зачастую многие трюки в картинах он делал сам, без дублера. Все это отлично дополняло его маскулинный образ. А если добавить сюда многочисленные амурные похождения и головокружительные романы с множеством красоток, то Бельмондо становится эталоном европейского мачо, звездой всех фестивалей и главным героем бульварной прессы 70-х.Но настоящее мастерство он демонстрирует уже в 80-е: совершенно неожиданно переходит от киноработ к театру. Выход Бельмондо на подмостки приковывает внимание всей парижской публики: выясняется, что в 50 лет можно по новой пересобрать карьеру и сделать это совершенно блестяще.И именно тогда он играет в кино одни из своих лучших ролей — во многом на помощь Бельмондо пришел давний друг Клод Лелуш, который снял его в "Баловне судьбы". Невероятная драма о миллионере, имитирующем собственную смерть, чтобы фактически начать жизнь сначала, а заодно и воспитать преемника.Бельмондо получил за эту роль "Сезара" — французский "Оскар", а Лелуш через семь лет снял его в роли Жана Вальжана в очередной экранизации "Отверженных". И это киновоплощение романа Гюго критики признают одним из лучших — во многом благодаря блестящей игре Бельмондо.Он был невероятно самоироничен: когда Патрис Леконт предложил ему сняться в фильме "Один шанс на двоих", где Бельмондо должен был соседствовать на экране с другим французским секс-символом — Аленом Делоном, Бельмондо с восторгом согласился. Легкая комедия о двух пожилых авантюристах, которые пытаются выяснить, кто из них является отцом взрослой дочери (ее сыграла Ванесса Паради), собрала приличную кинокассу вовсе не оттого, что демонстрировала какие-то высоты киноискусства. Нет, зритель шел в кино, чтобы увидеть в одном кадре Бельмондо и Делона, — и оба актера это прекрасно понимали и оттягивались на всю катушку — как на площадке, так и вне ее. Сам Бельмондо потом признавался, что дни, проведенные на съемках вместе с Делоном, стали отличным воспоминанием о собственной молодости и словно вдохнули в него новую жизнь.Однако возраст принес Бельмондо новые беды: в 2001 году актера разбил инсульт. Жан-Поль практически онемел и не мог нормально ходить, но он активно занимался с физиотерапевтами и не планировал ставить крест на собственной жизни.В итоге в 2008-м он вернулся в кино, сыграв потрясающую по трагизму роль в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Для Бельмондо образ старика Шарля, брошенного всеми, кроме собственного пса, был не просто шансом вернуться в кинематограф, а своеобразным приношением Витторио де Сика, который когда-то поверил в молодого актера. Дело в том, что фильм был ремейком картины де Сика "Умберто Д.", и Бельмондо тем самым возвращал долг старому другу.Он отдавался профессии, несмотря на то, что тело уже плохо его слушалось — Бельмондо играл роль, опираясь на палку, персонаж практически не говорит в кадре, — но киноработа стала для него настоящим спасением. Юстер, чтобы поддержать Жан-Поля, пригласил сыграть в фильме весь цвет европейского кинематографа, и актеры с радостью соглашались — просто ради того, чтобы оказаться в одном кадре с Бельмондо. Чеки Карио, Макс фон Сюдоф, Жан Дюжарден, Даниэль Ольбрыхский — все они вписались в проект. Согласился сыграть в фильме даже Робер Оссейн, с которым Бельмондо когда-то соперничал в "Профессионале", — нашел время и снялся в крохотном эпизоде, удовольствие от которого получили оба...В 2015 году актер, выпустив фильм о самом себе под названием "Бельмондо глазами Бельмондо", объявит о завершении кинокарьеры и тихо удалится на покой, изредка появляясь на фестивалях и кинопремьерах старых друзей. Да и его уход из этого мира тоже оказался под стать многим киноработам: играет проникновенная музыка, герой смотрит в камеру, прожигая зрителя своим незабываемым взглядом, и медленно уходит в закат. Дальше начинаются титры, и плакать никому не возбраняется: это кино кончилось. На этот раз — уже навсегда.

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748917570.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-поль бельмондо, кино и сериалы, умер жан-поль бельмондо, франция, ален делон, чеки карио, театр, робер оссейн, смерть