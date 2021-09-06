17:26 06.09.2021 (обновлено: 18:37 06.09.2021)
Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
© AP Photo / Thibault CamusЖан-Поль Бельмондо
© AP Photo / Thibault Camus
ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости. Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.
Ему было 88 лет.
Актер получил известность, благодаря ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Ас из асов".
9 апреля 2013, 10:3010 фильмов, за которые нельзя не любить БельмондоВремена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.