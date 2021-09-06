умер жан-поль бельмондо

10 фильмов, за которые нельзя не любить Бельмондо Времена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.