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Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
Умер Жан-Поль Бельмондо
Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:26
2021-09-06T18:37
жан-поль бельмондо
культура
умер жан-поль бельмондо
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ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости. Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.Ему было 88 лет. Актер получил известность, благодаря ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Ас из асов".
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жан-поль бельмондо, культура, умер жан-поль бельмондо
17:26 06.09.2021 (обновлено: 18:37 06.09.2021)
 
Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

© AP Photo / Thibault CamusЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Thibault Camus
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ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости. Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.
Ему было 88 лет.
Актер получил известность, благодаря ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Ас из асов".
Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960
9 апреля 2013, 10:30
10 фильмов, за которые нельзя не любить БельмондоВремена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.
 
Жан-Поль БельмондоКультураУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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