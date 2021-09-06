https://ria.ru/20210906/belgorod-1748856466.html

В Белгородской области начались выплаты детям войны

В Белгородской области начались выплаты детям войны - РИА Новости, 06.09.2021

В Белгородской области начались выплаты детям войны

Социальные выплаты детям войны начались в Белгородской области, деньги гражданам из этой категории льготников будут перечислены до 10 сентября, сообщает в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:08

2021-09-06T13:08

2021-09-06T13:08

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Социальные выплаты детям войны начались в Белгородской области, деньги гражданам из этой категории льготников будут перечислены до 10 сентября, сообщает в понедельник правительство региона."В Белгородской области начались выплаты детям войны. Все средства будут переведены до 10 сентября", - говорится в сообщении.Об этом рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь о тех, кто не получал надбавку из-за наличия других льгот, а таких людей большинство.Также с 1 октября на 20% увеличится заработная плата у порядка 60 тысяч белгородцев. Из них 37 716 – сотрудники областных подведомственных учреждений: в сфере здравоохранения – 9615 человек, образования – 18 935, социальной защиты населения – 2 703, культуры - 2 586, физической культуры – 2240. Еще около 20 тысяч жителей – это работники бюджетной сферы в муниципальных образованиях."Деньги выделены, никакой экономии на людях быть не может. Сейчас задача - проконтролировать реализацию. Каждый человек должен почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Выплаты детям войны уже начались, люди уже подходят и благодарят. Важно, чтобы все увидели, что слова не расходятся с делом", - приводит слова Гладкова пресс-служба облправительства.Постановление правительства Белгородской области "Об увеличении оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов", было принято по поручению Гладкова 16 августа. Затем поправки в бюджет были приняты на заседании областной думы.

https://ria.ru/20210904/kapital-1748671277.html

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белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков