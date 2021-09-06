Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210906/belgorod-1748856466.html
В Белгородской области начались выплаты детям войны
В Белгородской области начались выплаты детям войны - РИА Новости, 06.09.2021
В Белгородской области начались выплаты детям войны
Социальные выплаты детям войны начались в Белгородской области, деньги гражданам из этой категории льготников будут перечислены до 10 сентября, сообщает в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:08
2021-09-06T13:08
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Социальные выплаты детям войны начались в Белгородской области, деньги гражданам из этой категории льготников будут перечислены до 10 сентября, сообщает в понедельник правительство региона."В Белгородской области начались выплаты детям войны. Все средства будут переведены до 10 сентября", - говорится в сообщении.Об этом рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь о тех, кто не получал надбавку из-за наличия других льгот, а таких людей большинство.Также с 1 октября на 20% увеличится заработная плата у порядка 60 тысяч белгородцев. Из них 37 716 – сотрудники областных подведомственных учреждений: в сфере здравоохранения – 9615 человек, образования – 18 935, социальной защиты населения – 2 703, культуры - 2 586, физической культуры – 2240. Еще около 20 тысяч жителей – это работники бюджетной сферы в муниципальных образованиях."Деньги выделены, никакой экономии на людях быть не может. Сейчас задача - проконтролировать реализацию. Каждый человек должен почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Выплаты детям войны уже начались, люди уже подходят и благодарят. Важно, чтобы все увидели, что слова не расходятся с делом", - приводит слова Гладкова пресс-служба облправительства.Постановление правительства Белгородской области "Об увеличении оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов", было принято по поручению Гладкова 16 августа. Затем поправки в бюджет были приняты на заседании областной думы.
https://ria.ru/20210904/kapital-1748671277.html
https://ria.ru/20210902/proekt-1748361028.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, белгородская область, вячеслав гладков
13:08 06.09.2021
 
В Белгородской области начались выплаты детям войны

Власти: в Белгородской области начались выплаты детям войны

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Социальные выплаты детям войны начались в Белгородской области, деньги гражданам из этой категории льготников будут перечислены до 10 сентября, сообщает в понедельник правительство региона.
"В Белгородской области начались выплаты детям войны. Все средства будут переведены до 10 сентября", - говорится в сообщении.
Девушка с детьми на набережной - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 10:03Белгородская область
В Белгородской области вырастет размер материнского капитала
Об этом рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь о тех, кто не получал надбавку из-за наличия других льгот, а таких людей большинство.
Также с 1 октября на 20% увеличится заработная плата у порядка 60 тысяч белгородцев. Из них 37 716 – сотрудники областных подведомственных учреждений: в сфере здравоохранения – 9615 человек, образования – 18 935, социальной защиты населения – 2 703, культуры - 2 586, физической культуры – 2240. Еще около 20 тысяч жителей – это работники бюджетной сферы в муниципальных образованиях.
Скульптурная композиция у музея Третье ратное поле России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:06Белгородская область
В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"
"Деньги выделены, никакой экономии на людях быть не может. Сейчас задача - проконтролировать реализацию. Каждый человек должен почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Выплаты детям войны уже начались, люди уже подходят и благодарят. Важно, чтобы все увидели, что слова не расходятся с делом", - приводит слова Гладкова пресс-служба облправительства.
Постановление правительства Белгородской области "Об увеличении оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов", было принято по поручению Гладкова 16 августа. Затем поправки в бюджет были приняты на заседании областной думы.
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния