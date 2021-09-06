Гони, "Бульдог"! Самый быстрый Aston Martin возвращается
В 1979 году он должен был стать самой скоростной серийной машиной своего времени.
В 1979 году он должен был стать самой скоростной серийной машиной своего времени.
Перед разработчиками из Aston Martin стояла фантастическая задача — разогнать автомобиль до 381 километра в час.
Перед разработчиками из Aston Martin стояла фантастическая задача — разогнать автомобиль до 381 километра в час.
При этом машина и внешне должна была оставаться роскошной и престижной.
При этом машина и внешне должна была оставаться роскошной и престижной.
Получился футуристического вида суперкар высотой немногим больше метра с клиновидным кузовом и дверями в виде крыльев чайки.
Получился футуристического вида суперкар высотой немногим больше метра с клиновидным кузовом и дверями в виде крыльев чайки.
Из 15—25 запланированных Aston Martin Bulldog построили всего один. Набрать планируемую скорость он не смог, ограничившись 307 километрами в час.
Из 15—25 запланированных Aston Martin Bulldog построили всего один. Набрать планируемую скорость он не смог, ограничившись 307 километрами в час.
Проект признали слишком дорогим и свернули. Уникальный автомобиль продали частному коллекционеру.
Проект признали слишком дорогим и свернули. Уникальный автомобиль продали частному коллекционеру.
Сейчас "Бульдога" реставрируют.
Сейчас "Бульдога" реставрируют.
Обещают, что после ремонта машина сможет разгоняться до 322 километров в час.
Обещают, что после ремонта машина сможет разгоняться до 322 километров в час.