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Гони, "Бульдог"! Самый быстрый Aston Martin возвращается
Гони, "Бульдог"! Самый быстрый Aston Martin возвращается - РИА Новости, 06.09.2021
Гони, "Бульдог"! Самый быстрый Aston Martin возвращается
Единственный в своем роде суперкар, построенный более 40 лет назад и надолго забытый, снова заставил говорить о себе. Aston Martin Bulldog — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:04
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фото
автомобили
aston martin
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Единственный в своем роде суперкар, построенный более 40 лет назад и надолго забытый, снова заставил говорить о себе. Aston Martin Bulldog — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, автомобили, aston martin
16:04 06.09.2021
 

Гони, "Бульдог"! Самый быстрый Aston Martin возвращается

Читать ria.ru в
Единственный в своем роде суперкар, построенный более 40 лет назад и надолго забытый, снова заставил говорить о себе. Aston Martin Bulldog — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Matt Dunham

В 1979 году он должен был стать самой скоростной серийной машиной своего времени.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
1 из 8

В 1979 году он должен был стать самой скоростной серийной машиной своего времени.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Перед разработчиками из Aston Martin стояла фантастическая задача — разогнать автомобиль до 381 километра в час.

Владелец единственного в своем роде автомобиля Aston Martin Bulldog
2 из 8

Перед разработчиками из Aston Martin стояла фантастическая задача — разогнать автомобиль до 381 километра в час.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

При этом машина и внешне должна была оставаться роскошной и престижной.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
3 из 8

При этом машина и внешне должна была оставаться роскошной и престижной.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Получился футуристического вида суперкар высотой немногим больше метра с клиновидным кузовом и дверями в виде крыльев чайки.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
4 из 8

Получился футуристического вида суперкар высотой немногим больше метра с клиновидным кузовом и дверями в виде крыльев чайки.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Из 15—25 запланированных Aston Martin Bulldog построили всего один. Набрать планируемую скорость он не смог, ограничившись 307 километрами в час.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
5 из 8

Из 15—25 запланированных Aston Martin Bulldog построили всего один. Набрать планируемую скорость он не смог, ограничившись 307 километрами в час.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Проект признали слишком дорогим и свернули. Уникальный автомобиль продали частному коллекционеру.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
6 из 8

Проект признали слишком дорогим и свернули. Уникальный автомобиль продали частному коллекционеру.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Сейчас "Бульдога" реставрируют.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
7 из 8

Сейчас "Бульдога" реставрируют.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Обещают, что после ремонта машина сможет разгоняться до 322 километров в час.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
8 из 8

Обещают, что после ремонта машина сможет разгоняться до 322 километров в час.

© AP Photo / Matt Dunham
 
ФотоАвтомобилиAston Martin
 
 
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