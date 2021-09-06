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Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов
Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов
Ежегодно власти РФ будут выделять из бюджета по 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и по 6 млрд рублей на покупку автомобилей для службы скорой помощи, РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:07
2021-09-06T13:07
2021-09-06T13:07
общество
дети
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ежегодно власти РФ будут выделять из бюджета по 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и по 6 млрд рублей на покупку автомобилей для службы скорой помощи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее он сообщал, что правительство уже выделило порядка 15,5 миллиарда рублей на закупку в текущем году не менее 1600 автомобилей скорой медицинской помощи и свыше четырех тысяч школьных автобусов.
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общество, дети, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов
В России будут ежегодно выделять десять миллиардов рублей на закупку школьных автобусов