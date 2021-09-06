https://ria.ru/20210906/avtobusy-1748856324.html

Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов

Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов - РИА Новости, 06.09.2021

Мишустин рассказал о выделении средств на закупку школьных автобусов

Ежегодно власти РФ будут выделять из бюджета по 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и по 6 млрд рублей на покупку автомобилей для службы скорой помощи, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:07

2021-09-06T13:07

2021-09-06T13:07

общество

дети

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147716/16/1477161624_0:178:3001:1866_1920x0_80_0_0_5f2f277891c0e0d87895740174f2b038.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ежегодно власти РФ будут выделять из бюджета по 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и по 6 млрд рублей на покупку автомобилей для службы скорой помощи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее он сообщал, что правительство уже выделило порядка 15,5 миллиарда рублей на закупку в текущем году не менее 1600 автомобилей скорой медицинской помощи и свыше четырех тысяч школьных автобусов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, михаил мишустин, россия