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Источник: в Белоруссии продлили арест Дудникову
Источник: в Белоруссии продлили арест Дудникову - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: в Белоруссии продлили арест Дудникову
Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на два месяца, до ноября, сообщил РИА Новости в понедельник источник,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:17
2021-09-06T21:36
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
telegram (приложение)
россия
егор дудников
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МИНСК, 6 сент - РИА Новости. Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на два месяца, до ноября, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ходом следствия."Содержание под стражей Дудникову продлили еще на два месяца, то есть до начала ноября", - сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что по делу назначены экспертизы.Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до 6 сентября. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников являлся администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (в августе суд в Белоруссии признал это формирование террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена), написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием, заявив, что "у него просто не было другого выхода".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210715/advokat-1741357552.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение), россия, егор дудников
19:17 06.09.2021 (обновлено: 21:36 06.09.2021)
 
Источник: в Белоруссии продлили арест Дудникову

Источник: в Белоруссии продлили арест россиянину Дудникову на два месяца

© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 сент - РИА Новости. Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на два месяца, до ноября, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ходом следствия.
"Содержание под стражей Дудникову продлили еще на два месяца, то есть до начала ноября", - сказал собеседник агентства.
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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Минюст Белоруссии объяснил лишение лицензии адвоката Дудникова
Он также уточнил, что по делу назначены экспертизы.
Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до 6 сентября. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.
Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников являлся администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (в августе суд в Белоруссии признал это формирование террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена), написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием, заявив, что "у него просто не было другого выхода".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Мария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 12:11Протесты в Белоруссии
В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииTelegram (приложение)РоссияЕгор Дудников
 
 
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