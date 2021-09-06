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Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии

Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии - РИА Новости, 06.09.2021

Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии

Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:59

2021-09-06T14:59

2021-09-06T14:59

происшествия

республика ингушетия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении деятельности четырех сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии. В службе отметили, что задержанные установили связь с ИГ* для координации действий по подготовке и совершению терактов, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде в РФ террористической идеологии.Сообщалось, что следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 - ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

республика ингушетия

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2021

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Кадры спецоперации по задержанию сторонников ИГ* Спецоперация по задержанию сторонников ИГ в Ингушетии. Оперативное видео. 2021-09-06T14:59 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), видео