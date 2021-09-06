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Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии - РИА Новости, 06.09.2021
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии
Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:59
2021-09-06T14:59
происшествия
республика ингушетия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении деятельности четырех сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии. В службе отметили, что задержанные установили связь с ИГ* для координации действий по подготовке и совершению терактов, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде в РФ террористической идеологии.Сообщалось, что следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 - ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
Кадры спецоперации по задержанию сторонников ИГ*
Спецоперация по задержанию сторонников ИГ в Ингушетии. Оперативное видео.
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происшествия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), видео
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии
ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону.
2021-09-06T14:59
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14:59 06.09.2021
 
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных в Ингушетии

Суд арестовал четверых сторонников ИГ*, планировавших теракты в Ингушетии

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ во время задержания сторонников международной террористической организации, готовивших террористические акты в Ингушетии
Сотрудники ФСБ во время задержания сторонников международной террористической организации, готовивших террористические акты в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных в Ингушетии четверых сторонников ИГ*, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении деятельности четырех сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии. В службе отметили, что задержанные установили связь с ИГ* для координации действий по подготовке и совершению терактов, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде в РФ террористической идеологии.
"Все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК РФ, по ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 - ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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