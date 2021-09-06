https://ria.ru/20210906/afganistan-1748819977.html

Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда

Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда - РИА Новости, 06.09.2021

Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда

Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:11

2021-09-06T10:11

2021-09-06T10:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.Ранее в понедельник представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под их контроль. Силы сопротивления, которыми руководит единственный сын Ахмад Шаха Масуда, главы антиталибского Северного альянса, опровергли это сообщение.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

панджшер (провинция)

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2021

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T10:11 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд, видео