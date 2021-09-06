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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/afganistan-1748819977.html
Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда
Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда - РИА Новости, 06.09.2021
Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда
Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:11
2021-09-06T10:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.Ранее в понедельник представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под их контроль. Силы сопротивления, которыми руководит единственный сын Ахмад Шаха Масуда, главы антиталибского Северного альянса, опровергли это сообщение.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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в мире, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд, видео
Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.
2021-09-06T10:11
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10:11 06.09.2021
 
Фронт сопротивления Панджшера анонсировал обращение Ахмада Масуда

Али Назари: лидер сопротивления Панджшера Ахмад Масуд скоро выступит с обращением

© REUTERS / Mohammad Ismail/File PhotoАхмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер
Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail/File Photo
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением, написал в Twitter представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.
"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу", - написал Назари.
Ранее в понедельник представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под их контроль. Силы сопротивления, которыми руководит единственный сын Ахмад Шаха Масуда, главы антиталибского Северного альянса, опровергли это сообщение.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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