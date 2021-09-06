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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/afganistan-1748808890.html
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана - РИА Новости, 06.09.2021
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
Обсуждение проблем Афганистана с Китаем и Россией является многообещающим для установления мира и стабильности в этой стране, об этом на пресс-конференции в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:34
2021-09-06T07:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
токио
кабул (город)
талибан
афганистан
мид японии‎
g7
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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение проблем Афганистана с Китаем и Россией является многообещающим для установления мира и стабильности в этой стране, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.В то же время он отказался от обсуждения подробностей предстоящего в среду международного обсуждения ситуации в Афганистане на министерском уровне.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в воскресенье в эфире телеканала NHK заявил, что на 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая, главной темой будет ситуация в Афганистане. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о ее проведении в формате G7 не шло.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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токио
кабул (город)
афганистан
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в мире, токио, кабул (город), талибан, афганистан, мид японии‎, g7, мария захарова, тосимицу мотэги, россия, кацунобу като
07:34 06.09.2021
 
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана

Кабмин Японии: обсуждение Афганистана с Россией имеет значение для мира в этой стране

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение проблем Афганистана с Китаем и Россией является многообещающим для установления мира и стабильности в этой стране, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
"Позиция нашей страны заключается в том, чтобы тесно взаимодействовать с мировым сообществом, включая страны этого региона, для обеспечения безопасного передвижения всем, кто желает выехать из Афганистана, безопасности для гуманитарной помощи, антитеррористическим мерам. Обсуждение этих проблем и ситуации в Афганистане с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, является многообещающим для установления мира и стабильности в Афганистане", - сказал Като.
В то же время он отказался от обсуждения подробностей предстоящего в среду международного обсуждения ситуации в Афганистане на министерском уровне.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в воскресенье в эфире телеканала NHK заявил, что на 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая, главной темой будет ситуация в Афганистане. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о ее проведении в формате G7 не шло.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТокиоКабул (город)ТалибанАфганистанМИД Японии‎G7Мария ЗахароваТосимицу МотэгиРоссияКацунобу Като
 
 
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