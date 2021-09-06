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В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана - РИА Новости, 06.09.2021
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
Обсуждение проблем Афганистана с Китаем и Россией является многообещающим для установления мира и стабильности в этой стране, об этом на пресс-конференции в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:34
2021-09-06T07:34
2021-09-06T07:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
токио
кабул (город)
талибан
афганистан
мид японии
g7
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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение проблем Афганистана с Китаем и Россией является многообещающим для установления мира и стабильности в этой стране, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.В то же время он отказался от обсуждения подробностей предстоящего в среду международного обсуждения ситуации в Афганистане на министерском уровне.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в воскресенье в эфире телеканала NHK заявил, что на 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая, главной темой будет ситуация в Афганистане. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о ее проведении в формате G7 не шло.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748548636.html
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в мире, токио, кабул (город), талибан, афганистан, мид японии, g7, мария захарова, тосимицу мотэги, россия, кацунобу като
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
Кабмин Японии: обсуждение Афганистана с Россией имеет значение для мира в этой стране