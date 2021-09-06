Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану
Представитель талибов Шахин: делегация ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация ООН в ходе встречи с представителями политофиса движения "Талибан"* в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, заявил представитель движения Сухейль Шахин.
Ранее в воскресенье другой представитель талибов Мухаммед Наим сообщил, что в Кабуле встретились заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и мулла Абдул Гани Барадар.
"Делегация ООН пообещала продолжение гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что призовет оказывать дальнейшую помощь Афганистану во время следующей встрече стран-доноров. Делегация исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) поблагодарила делегацию ООН, заверив их в готовности сотрудничать и предоставить необходимые удобства", - написал Шахин в Twitter.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сыном Ахмад Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.