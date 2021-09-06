https://ria.ru/20210906/afganistan-1748801585.html

Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану

Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану - РИА Новости, 06.09.2021

Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану

Делегация ООН в ходе встречи с представителями политофиса движения "Талибан"* в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T01:08

2021-09-06T01:08

2021-09-06T01:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

сухейль шахин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация ООН в ходе встречи с представителями политофиса движения "Талибан"* в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, заявил представитель движения Сухейль Шахин.Ранее в воскресенье другой представитель талибов Мухаммед Наим сообщил, что в Кабуле встретились заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и мулла Абдул Гани Барадар.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сыном Ахмад Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210905/taliby-1748755790.html

афганистан

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в мире, оон, талибан, афганистан, сухейль шахин