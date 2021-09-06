https://ria.ru/20210906/aeroport-1748833966.html

В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей

В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2021

В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей

Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень, сообщил генеральный директор управляющей компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:29

2021-09-06T11:29

2021-09-06T11:29

тюменская область

тюмень

новапорт

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА новости. Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень, сообщил генеральный директор управляющей компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором."По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7 процентов к уровню 2019 года. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год – на уровне 3,3 процента. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3 процента за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года", – рассказал Рудаков, слова которого цитирует прес-служба губернатора Тюменской области.Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость дальнейшего развития аэропорта Рощино. Общий объем инвестиций компании "Новапорт Холдинг" в реконструкцию аэровокзального комплекса составит почти 8 миллиардов рублей, работы планируется завершить в конце 2025 года. В конце сентября 2021 года в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания."Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона", – отметил, подводя итоги встречи, Александр Моор.

https://ria.ru/20210826/aeroport-1747359324.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, новапорт, александр моор