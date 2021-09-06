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Тюменская область
https://ria.ru/20210906/aeroport-1748833966.html
В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей
В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2021
В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей
Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень, сообщил генеральный директор управляющей компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:29
2021-09-06T11:29
тюменская область
тюмень
новапорт
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА новости. Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень, сообщил генеральный директор управляющей компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором."По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7 процентов к уровню 2019 года. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год – на уровне 3,3 процента. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3 процента за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года", – рассказал Рудаков, слова которого цитирует прес-служба губернатора Тюменской области.Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость дальнейшего развития аэропорта Рощино. Общий объем инвестиций компании "Новапорт Холдинг" в реконструкцию аэровокзального комплекса составит почти 8 миллиардов рублей, работы планируется завершить в конце 2025 года. В конце сентября 2021 года в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания."Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона", – отметил, подводя итоги встречи, Александр Моор.
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тюмень, новапорт, александр моор
11:29 06.09.2021
 

В развитие аэропорта Рощино в Тюмени вложат почти восемь млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА новости. Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень, сообщил генеральный директор управляющей компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.
"По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7 процентов к уровню 2019 года. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год – на уровне 3,3 процента. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3 процента за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года", – рассказал Рудаков, слова которого цитирует прес-служба губернатора Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 15:27Тюменская область
Александр Моор: аэропорт в Тобольске откроется в конце сентября
Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость дальнейшего развития аэропорта Рощино. Общий объем инвестиций компании "Новапорт Холдинг" в реконструкцию аэровокзального комплекса составит почти 8 миллиардов рублей, работы планируется завершить в конце 2025 года. В конце сентября 2021 года в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания.
"Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона", – отметил, подводя итоги встречи, Александр Моор.
 
Тюменская областьТюменьНовапортАлександр Моор
 
 
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