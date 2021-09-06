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Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:37
2021-09-06T14:37
2021-09-06T18:28
владимир путин
единая россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Назначить такую разовую меру социальной поддержки Владимир Путин предложил на съезде "Единой России" 22 августа.Как подчеркнул премьер, правительство оперативно выработало все решения, чтобы исполнить инициативу главы государства в максимально короткие сроки."И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", — заключил Мишустин.
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владимир путин, единая россия, михаил мишустин
14:37 06.09.2021 (обновлено: 18:28 06.09.2021)
Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным
Мишустин: военные получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей 6 сентября