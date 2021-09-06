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Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным

Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным - РИА Новости, 06.09.2021

Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным

Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:37

2021-09-06T14:37

2021-09-06T18:28

владимир путин

единая россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Единовременные выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнутся сегодня, 6 сентября, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Назначить такую разовую меру социальной поддержки Владимир Путин предложил на съезде "Единой России" 22 августа.Как подчеркнул премьер, правительство оперативно выработало все решения, чтобы исполнить инициативу главы государства в максимально короткие сроки."И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", — заключил Мишустин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, единая россия, михаил мишустин