Жителей Центральной России предупредили о заморозках
Синоптик Тишковец: заморозки возможны в Центральной России в ночь на понедельник
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заморозки возможны в ночь на понедельник в Центральной России, в том числе в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В воскресенье в столичном регионе ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
"В ночь на понедельник Центральная Россия останется в тыловой части североатлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции полярного холода с температурным фоном на 6-7 градусов ниже среднесуточной климатической нормы. Кроме того, вероятность осадков сократится до минимума, а в облаках появятся устойчивые просветы, что усилит радиационное выхолаживание подстилающей поверхности и приземного воздуха. Как следствие, под утро показания минимальных термометров понизятся до 0 - плюс 5, местами возможны легкие заморозки на почве. Это не отчетливый "минус", это кратковременная нулевая температура, при которой, тем не менее, вода замерзает", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что потенциально нулевые температуры возможны в отдельных районах Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской и Московской областей.
"В Мурманской области в континентальных и горных районах кое-где подморозит воздух до минус 1 - минус 4. На Русском Севере местами к дождю может примешиваться и мокрый снег. Вероятность мозаичного и символического выпадения белых "мух" повысится в Мурманской, Архангельской областях, а также в республике Коми и на северо-востоке Пермского края. На Полярном Урале в горах сформируется неустойчивый снежный покров", - добавил синоптик.
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