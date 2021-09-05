https://ria.ru/20210905/zamorozki-1748755135.html

Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Жителей Центральной России предупредили о заморозках - РИА Новости, 05.09.2021

Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Заморозки возможны в ночь на понедельник в Центральной России, в том числе в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:16

2021-09-05T13:16

2021-09-05T13:16

общество

мурманская область

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заморозки возможны в ночь на понедельник в Центральной России, в том числе в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В воскресенье в столичном регионе ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов."В ночь на понедельник Центральная Россия останется в тыловой части североатлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции полярного холода с температурным фоном на 6-7 градусов ниже среднесуточной климатической нормы. Кроме того, вероятность осадков сократится до минимума, а в облаках появятся устойчивые просветы, что усилит радиационное выхолаживание подстилающей поверхности и приземного воздуха. Как следствие, под утро показания минимальных термометров понизятся до 0 - плюс 5, местами возможны легкие заморозки на почве. Это не отчетливый "минус", это кратковременная нулевая температура, при которой, тем не менее, вода замерзает", - рассказал Тишковец.Он отметил, что потенциально нулевые температуры возможны в отдельных районах Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской и Московской областей."В Мурманской области в континентальных и горных районах кое-где подморозит воздух до минус 1 - минус 4. На Русском Севере местами к дождю может примешиваться и мокрый снег. Вероятность мозаичного и символического выпадения белых "мух" повысится в Мурманской, Архангельской областях, а также в республике Коми и на северо-востоке Пермского края. На Полярном Урале в горах сформируется неустойчивый снежный покров", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210902/pogoda-1748407033.html

https://ria.ru/20210829/sneg-1747761994.html

мурманская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, мурманская область, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец