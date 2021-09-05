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В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе
В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 05.09.2021
В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли в Нерюнгринском районе Якутии в ДТП на федеральной автодороге "Лена", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T08:38
2021-09-05T08:38
происшествия
нерюнгринский район
россия
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Три человека погибли в Нерюнгринском районе Якутии в ДТП на федеральной автодороге "Лена", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Ipsum на повороте не справился с управлением, из-за чего машина наехала на барьерное ограждение. От удара иномарка слетела с проезжей части в кювет глубиной 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут."Погибшими оказались 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. В медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы трое пострадавших - 26-летняя девушка и мужчины 37 и 30 лет. Последний в настоящие время находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, нерюнгринский район, россия
08:38 05.09.2021
 
В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе

В Якутии три человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Лена"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Три человека погибли в Нерюнгринском районе Якутии в ДТП на федеральной автодороге "Лена", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.
Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Ipsum на повороте не справился с управлением, из-за чего машина наехала на барьерное ограждение. От удара иномарка слетела с проезжей части в кювет глубиной 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут.
"Погибшими оказались 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. В медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы трое пострадавших - 26-летняя девушка и мужчины 37 и 30 лет. Последний в настоящие время находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в пресс-службе.
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