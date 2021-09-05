https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html

В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе

В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 05.09.2021

В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли в Нерюнгринском районе Якутии в ДТП на федеральной автодороге "Лена", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T08:38

2021-09-05T08:38

2021-09-05T08:38

происшествия

нерюнгринский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Три человека погибли в Нерюнгринском районе Якутии в ДТП на федеральной автодороге "Лена", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Ipsum на повороте не справился с управлением, из-за чего машина наехала на барьерное ограждение. От удара иномарка слетела с проезжей части в кювет глубиной 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут."Погибшими оказались 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. В медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы трое пострадавших - 26-летняя девушка и мужчины 37 и 30 лет. Последний в настоящие время находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210904/avtobus-1748670741.html

нерюнгринский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нерюнгринский район, россия