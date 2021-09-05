01:59 05.09.2021 (обновлено: 10:25 05.09.2021)
"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
Депутат Рады Гончаренко: результат встречи Зеленского и Байдена выгоден Путину
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал в Telegram встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена словами о "выгоде для Путина".
"Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили", — написал Гончаренко.
Парламентарий выразил мнение, что Зеленский больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.
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Кроме того, Гончаренко подчеркнул, что Украина не смогла подписать полноценное соглашение по безопасности с США.
"Поэтому, к сожалению, с точки зрения вопросов безопасности институциализация отношений Украины и США после визита Зеленского не состоялась на заявленном уровне. Это плохо для нас — да, это хорошо для Путина — тоже да", — заключил депутат.
Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом 1 сентября. По итогам встречи стороны распространили совместное заявление о продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере.