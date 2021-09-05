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"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением

"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением - РИА Новости, 05.09.2021

"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением

Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал в Telegram встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена словами о "выгоде для Путина". РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T01:59

2021-09-05T01:59

2021-09-05T10:25

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

алексей гончаренко

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал в Telegram встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена словами о "выгоде для Путина".Парламентарий выразил мнение, что Зеленский больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.Кроме того, Гончаренко подчеркнул, что Украина не смогла подписать полноценное соглашение по безопасности с США.Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом 1 сентября. По итогам встречи стороны распространили совместное заявление о продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере.

https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, алексей гончаренко, россия