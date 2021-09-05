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Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса, заявив, что правительство оценит его... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:21
2021-09-05T12:22
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
италия
коронавирус covid-19
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса, заявив, что правительство оценит его "по прошествии недель".Сперанца напомнил, что Италия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для медработников, после чего ее примеру последовали другие страны."Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.Сперанца подчеркнул, что в условиях, когда заражения продолжаются, необходимо либо усилить кампанию по вакцинации, либо "представить, что в какой-то момент придется использовать меры из прошлого"."Вакцины спасают жизни людей. Во время пандемии их действие может оказаться непродолжительным, либо мы будем делать на них ставку, либо нам придется придумывать новые ограничения", - сказал министр, отметив, что распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) относительно обязательных прививок могло бы облегчить их внедрение.Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 проводится в Италии в добровольном порядке. Единственное исключение было сделано для медработников, которые в соответствии с правительственным декретом от 1 апреля должны были сделать прививку от коронавируса. Также с сентября обязательство сертификата green pass введено для персонала вузов и школ – получить пропуск можно после вакцинации или на временной основе после сдачи теста на заражение.В четверг премьер Марио Драги допустил расширение обязательной вакцинации и действия green pass.Весной власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По состоянию на воскресенье, согласно данным минздрава, иммунизацию завершили 71% населения в возрасте старше 12 лет. В настоящий момент в стране распределены свыше 79 миллионов доз вакцин.
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в мире, вакцинация, италия, коронавирус covid-19
12:21 05.09.2021 (обновлено: 12:22 05.09.2021)
 
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Сперанца: Италия не побоится ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса, заявив, что правительство оценит его "по прошествии недель".
Сперанца напомнил, что Италия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для медработников, после чего ее примеру последовали другие страны.
"Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
Сперанца подчеркнул, что в условиях, когда заражения продолжаются, необходимо либо усилить кампанию по вакцинации, либо "представить, что в какой-то момент придется использовать меры из прошлого".
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"Вакцины спасают жизни людей. Во время пандемии их действие может оказаться непродолжительным, либо мы будем делать на них ставку, либо нам придется придумывать новые ограничения", - сказал министр, отметив, что распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) относительно обязательных прививок могло бы облегчить их внедрение.
"Если защита права на здоровье и необходимость избегать новых сокращений свободы приведут нас к этому решению, мы, конечно, не испугаемся и не остановимся", - подчеркнул министр.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 проводится в Италии в добровольном порядке. Единственное исключение было сделано для медработников, которые в соответствии с правительственным декретом от 1 апреля должны были сделать прививку от коронавируса. Также с сентября обязательство сертификата green pass введено для персонала вузов и школ – получить пропуск можно после вакцинации или на временной основе после сдачи теста на заражение.
В четверг премьер Марио Драги допустил расширение обязательной вакцинации и действия green pass.
Весной власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По состоянию на воскресенье, согласно данным минздрава, иммунизацию завершили 71% населения в возрасте старше 12 лет. В настоящий момент в стране распределены свыше 79 миллионов доз вакцин.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияИталияКоронавирус COVID-19
 
 
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