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Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса, заявив, что правительство оценит его... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:21
2021-09-05T12:21
2021-09-05T12:22
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
италия
коронавирус covid-19
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РИМ, 5 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса, заявив, что правительство оценит его "по прошествии недель".Сперанца напомнил, что Италия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для медработников, после чего ее примеру последовали другие страны."Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.Сперанца подчеркнул, что в условиях, когда заражения продолжаются, необходимо либо усилить кампанию по вакцинации, либо "представить, что в какой-то момент придется использовать меры из прошлого"."Вакцины спасают жизни людей. Во время пандемии их действие может оказаться непродолжительным, либо мы будем делать на них ставку, либо нам придется придумывать новые ограничения", - сказал министр, отметив, что распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) относительно обязательных прививок могло бы облегчить их внедрение.Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 проводится в Италии в добровольном порядке. Единственное исключение было сделано для медработников, которые в соответствии с правительственным декретом от 1 апреля должны были сделать прививку от коронавируса. Также с сентября обязательство сертификата green pass введено для персонала вузов и школ – получить пропуск можно после вакцинации или на временной основе после сдачи теста на заражение.В четверг премьер Марио Драги допустил расширение обязательной вакцинации и действия green pass.Весной власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По состоянию на воскресенье, согласно данным минздрава, иммунизацию завершили 71% населения в возрасте старше 12 лет. В настоящий момент в стране распределены свыше 79 миллионов доз вакцин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, вакцинация, италия, коронавирус covid-19
12:21 05.09.2021 (обновлено: 12:22 05.09.2021)
Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Сперанца: Италия не побоится ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
РИМ, 5 сен – РИА Новости.
Министр здравоохранения Италии
Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательства по вакцинации от коронавируса
, заявив, что правительство оценит его "по прошествии недель".
Сперанца напомнил, что Италия первой в Европе
ввела обязательную вакцинацию для медработников, после чего ее примеру последовали другие страны.
"Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera
.
Сперанца подчеркнул, что в условиях, когда заражения продолжаются, необходимо либо усилить кампанию по вакцинации, либо "представить, что в какой-то момент придется использовать меры из прошлого".
"Вакцины спасают жизни людей. Во время пандемии их действие может оказаться непродолжительным, либо мы будем делать на них ставку, либо нам придется придумывать новые ограничения", - сказал министр, отметив, что распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) относительно обязательных прививок могло бы облегчить их внедрение.
"Если защита права на здоровье и необходимость избегать новых сокращений свободы приведут нас к этому решению, мы, конечно, не испугаемся и не остановимся", - подчеркнул министр.
Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 проводится в Италии в добровольном порядке. Единственное исключение было сделано для медработников, которые в соответствии с правительственным декретом от 1 апреля должны были сделать прививку от коронавируса. Также с сентября обязательство сертификата green pass введено для персонала вузов и школ – получить пропуск можно после вакцинации или на временной основе после сдачи теста на заражение.
В четверг премьер Марио Драги
допустил расширение обязательной вакцинации и действия green pass.
Весной власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По состоянию на воскресенье, согласно данным минздрава, иммунизацию завершили 71% населения в возрасте старше 12 лет. В настоящий момент в стране распределены свыше 79 миллионов доз вакцин.