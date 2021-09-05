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СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения - РИА Новости, 05.09.2021
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения
Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:09
2021-09-05T10:09
2021-09-05T10:09
происшествия
асбест
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по региону.Ранее пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел утром в субботу. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, где скончалась в реанимации."Следственными органами Следственного комитета по Свердловской области выясняются все обстоятельства гибели девушки в городе Асбесте, для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выполняются иные необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210827/moped-1747585481.html
асбест
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происшествия, асбест, свердловская область, валерий горелых
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения
СК выясняет обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения на Урале