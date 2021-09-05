https://ria.ru/20210905/ural-1748738353.html

СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения

СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения - РИА Новости, 05.09.2021

СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения

Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:09

2021-09-05T10:09

2021-09-05T10:09

происшествия

асбест

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по региону.Ранее пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел утром в субботу. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, где скончалась в реанимации."Следственными органами Следственного комитета по Свердловской области выясняются все обстоятельства гибели девушки в городе Асбесте, для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выполняются иные необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210827/moped-1747585481.html

асбест

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, асбест, свердловская область, валерий горелых