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СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения - РИА Новости, 05.09.2021
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения
Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:09
2021-09-05T10:09
происшествия
асбест
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по региону.Ранее пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел утром в субботу. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, где скончалась в реанимации."Следственными органами Следственного комитета по Свердловской области выясняются все обстоятельства гибели девушки в городе Асбесте, для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выполняются иные необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
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происшествия, асбест, свердловская область, валерий горелых
10:09 05.09.2021
 
СК выяснит обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения

СК выясняет обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения на Урале

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
Ранее пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел утром в субботу. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, где скончалась в реанимации.
"Следственными органами Следственного комитета по Свердловской области выясняются все обстоятельства гибели девушки в городе Асбесте, для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выполняются иные необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАсбестСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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