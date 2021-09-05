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Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского
Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021
Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тезисом, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:12
2021-09-05T14:12
в мире
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тезисом, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать продолжением проекта "превращения Украины в Анти-Россию"."Ну очевидно, что да... Если исходить из тех моментов, которые Москве не нравятся", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия", отвечая на соответствующий вопрос.Песков также отметил, что возможное вхождение Украины в НАТО является угрозой для России из-за приближения военной инфраструктуры альянса к границам РФ.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия
14:12 05.09.2021
 
Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского

Песков: итоги саммита Украина — США можно назвать продолжением проекта "Анти-Россия"

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тезисом, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать продолжением проекта "превращения Украины в Анти-Россию".
"Ну очевидно, что да... Если исходить из тех моментов, которые Москве не нравятся", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия", отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также отметил, что возможное вхождение Украины в НАТО является угрозой для России из-за приближения военной инфраструктуры альянса к границам РФ.
"Зеленский говорит: мы хотим, мы стремимся в НАТО. Американцы говорят: прекрасно, есть определенные условия, выполняйте - и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать. Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал он.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
 
В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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