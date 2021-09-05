https://ria.ru/20210905/ukraina-1748760261.html

Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского

Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021

Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тезисом, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:12

2021-09-05T14:12

2021-09-05T14:12

в мире

украина

сша

дмитрий песков

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россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тезисом, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать продолжением проекта "превращения Украины в Анти-Россию"."Ну очевидно, что да... Если исходить из тех моментов, которые Москве не нравятся", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия", отвечая на соответствующий вопрос.Песков также отметил, что возможное вхождение Украины в НАТО является угрозой для России из-за приближения военной инфраструктуры альянса к границам РФ.

https://ria.ru/20210905/ukraina-1748705420.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия