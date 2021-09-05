https://ria.ru/20210905/ukraina-1748757999.html
Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
Пушков обвинил украинские власти в жульничестве - РИА Новости, 05.09.2021
Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
Сенатор Алексей Пушков обвинил Украину в политическом жульничестве из-за "Минска-2". РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:40
2021-09-05T13:40
2021-09-05T13:40
в мире
украина
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джо байден
алексей пушков
минские соглашения
алексей арестович
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.Сенатор Алексей Пушков обвинил Украину в политическом жульничестве из-за "Минска-2".По словам политика, Киев использует договоренности в своих целях, одновременно заявляя об отказе от соглашений."Эта двойная математика украинской внешней политики уже давно превратилась в характерную черту действий Киева на мировой арене. Это, вообще-то говоря, политическое жульничество" — заявил парламентарий в беседе с изданием "Взгляд".По его мнению, такая позиция Киева делает невозможными конструктивные переговоры по Донбассу. Он также назвал поведение украинских властей дипломатической провокацией.Ранее советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Его заявление последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
https://ria.ru/20210904/soglasheniya-1748679054.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, алексей пушков, минские соглашения, алексей арестович
Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
Сенатор Пушков: украинские власти занимаются политическим жульничеством