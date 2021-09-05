https://ria.ru/20210905/taliby-1748755790.html

Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"

Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками" - РИА Новости, 05.09.2021

Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан"* неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:07

2021-09-05T13:07

2021-09-05T13:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан"* неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в Афганистане.По словам главы дипломатии ЕС, присутствие в стране необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие державы. Боррель отметил, что уровень диалога с движением будет зависеть от восприимчивости талибов к условиям Евросоюза. "ЕС увеличит гуманитарную помощь в четыре раза. Возобновление экономической помощи будет связано... с уважением прав человека, в частности, прав женщин", - добавил глава дипломатии ЕС.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель