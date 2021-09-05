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Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками" - РИА Новости, 05.09.2021
Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан"* неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:07
2021-09-05T13:07
2021-09-05T13:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает представителей движения "Талибан"* неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза в Афганистане.По словам главы дипломатии ЕС, присутствие в стране необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие державы. Боррель отметил, что уровень диалога с движением будет зависеть от восприимчивости талибов к условиям Евросоюза. "ЕС увеличит гуманитарную помощь в четыре раза. Возобновление экономической помощи будет связано... с уважением прав человека, в частности, прав женщин", - добавил глава дипломатии ЕС.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель
Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
Боррель: нет речи о признании власти талибов, но Евросоюзу нужно присутствие в Кабуле
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
считает представителей движения "Талибан
"* неизбежными собеседниками и выступает за обеспечение присутствия Евросоюза
в Афганистане
.
"Мы должны общаться с талибами... Речь идет не о признании их правительства или принятии их мировоззрения... Но талибы - неизбежные собеседники, и нам нужно обеспечить присутствие в Кабуле", - приводит слова Борреля издание Journal du Dimanche.
По словам главы дипломатии ЕС, присутствие в стране необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие державы. Боррель отметил, что уровень диалога с движением будет зависеть от восприимчивости талибов к условиям Евросоюза. "ЕС увеличит гуманитарную помощь в четыре раза. Возобновление экономической помощи будет связано... с уважением прав человека, в частности, прав женщин", - добавил глава дипломатии ЕС.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России