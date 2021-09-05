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Под Севастополем грунт сошел на пляж, есть пострадавшие
Под Севастополем грунт сошел на пляж, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.09.2021
Под Севастополем грунт сошел на пляж, есть пострадавшие
Мужчина и женщина пострадали при сходе грунта на пляж под Севастополем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:13
2021-09-05T20:13
2021-09-05T20:13
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при сходе грунта на пляж под Севастополем, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.Происшествие, по данным МЧС, произошло в 15.25 в воскресенье на побережье в посёлке Любимовка ."Выяснилось, что пострадали двое отдыхающих - мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. Для оказания помощи привлекалось 30 человек и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20210721/dtp-1742218177.html
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происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Под Севастополем грунт сошел на пляж, есть пострадавшие
МЧС: грунт сошел на пляж под Севастополем, два человека госпитализированы