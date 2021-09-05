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МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии - РИА Новости, 05.09.2021
МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
Один лесной пожар на площади свыше 100 гектаров ликвидировали за сутки в Якутии, на территории республики действуют 29 очагов, сообщает Главное управление МЧС... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:45
2021-09-05T12:45
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Один лесной пожар на площади свыше 100 гектаров ликвидировали за сутки в Якутии, на территории республики действуют 29 очагов, сообщает Главное управление МЧС по республике."По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 29 природных пожаров, за сутки ликвидирован один на общей площади 113 гектаров", - рассказали в пресс-службе. Огонь тушат 444 человека и 27 единиц техники."Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует семь очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники", - отметили в ГУ МЧС.По данным регионального оперативного штаба, привлекались семь воздушных судов, применялся самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков в Сунтарском и Мирнинском районе.Лесные пожары тушат в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах.Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
12:45 05.09.2021
 
МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии

МЧС: в Якутии за сутки потушили природный пожар на площади 113 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Один лесной пожар на площади свыше 100 гектаров ликвидировали за сутки в Якутии, на территории республики действуют 29 очагов, сообщает Главное управление МЧС по республике.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 29 природных пожаров, за сутки ликвидирован один на общей площади 113 гектаров", - рассказали в пресс-службе. Огонь тушат 444 человека и 27 единиц техники.
"Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует семь очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники", - отметили в ГУ МЧС.
По данным регионального оперативного штаба, привлекались семь воздушных судов, применялся самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков в Сунтарском и Мирнинском районе.
Лесные пожары тушат в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
Инфографика
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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