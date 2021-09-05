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МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии

МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии - РИА Новости, 05.09.2021

МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии

Один лесной пожар на площади свыше 100 гектаров ликвидировали за сутки в Якутии, на территории республики действуют 29 очагов, сообщает Главное управление МЧС... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:45

2021-09-05T12:45

2021-09-05T12:45

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Один лесной пожар на площади свыше 100 гектаров ликвидировали за сутки в Якутии, на территории республики действуют 29 очагов, сообщает Главное управление МЧС по республике."По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 29 природных пожаров, за сутки ликвидирован один на общей площади 113 гектаров", - рассказали в пресс-службе. Огонь тушат 444 человека и 27 единиц техники."Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует семь очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники", - отметили в ГУ МЧС.По данным регионального оперативного штаба, привлекались семь воздушных судов, применялся самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков в Сунтарском и Мирнинском районе.Лесные пожары тушат в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах.Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии